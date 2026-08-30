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अधिकारियों को सूचित किए बिना हरियाणा में की छापेमारी, UP के 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड

बिजनौर पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर समेत पांच पुलिसकर्मियों को वरिष्ठ अधिकारियों को बिना सूचना दिए गुरुग्राम में छापेमारी करने के आरोप में सस्पेंड किया गया है. पुलिस के मुताबिक 25 अगस्त को नंगल पुलिस वांछित आरोपी पंकज की तलाश में गुरुग्राम के सेक्टर-14 पहुंची थी.

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पुलिस रेड के दौरान हिस्ट्रीशीटर ने कर ली थी आत्महत्या. (Photo: Representational )
पुलिस रेड के दौरान हिस्ट्रीशीटर ने कर ली थी आत्महत्या. (Photo: Representational )

उत्तर प्रदेश के बिजनौर पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मियों को वरिष्ठ अधिकारियों को बिना सूचना दिए हरियाणा के गुरुग्राम में छापेमारी करने के मामले में सस्पेंड कर दिया गया है. पुलिस के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान एक गैंगस्टर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी. घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

पुलिस अधीक्षक केके बिश्नोई ने रविवार को बताया कि नंगल थाना पुलिस 25 अगस्त को एक मामले में वांछित टिसोत्रा निवासी पंकज की तलाश कर रही थी. जांच के दौरान पुलिस को उसकी लोकेशन गुरुग्राम में मिली. इसके बाद सब-इंस्पेक्टर हर स्वरूप शर्मा चार कांस्टेबलों के साथ गुरुग्राम के सेक्टर-14 स्थित एक मकान में पहुंचे.

एसपी केके बिश्नोई ने क्या कहा?
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बिजनौर पुलिस की टीम के साथ स्थानीय गुरुग्राम पुलिस भी मौके पर मौजूद थी. जैसे ही मकान में मौजूद लोगों को पुलिस की मौजूदगी का पता चला, टिसोत्रा निवासी गैंगस्टर डिकेंद्र पाल (24) ने कथित तौर पर खुद को गोली मार ली. गोली लगने के बाद उसकी मौत हो गई.

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पुलिस ने बताया कि जिस आरोपी पंकज की तलाश की जा रही थी, उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि, दूसरे राज्य में इस तरह की कार्रवाई करने से पहले वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी. एसपी के.के. बिश्नोई ने बताया कि इसी लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए सब-इंस्पेक्टर हर स्वरूप शर्मा समेत पांच पुलिसकर्मियों को शनिवार को निलंबित कर दिया गया. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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