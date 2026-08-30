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नाबालिग से यौन शोषण केस में उद्योगपति समेत 3 गिरफ्तार, किराए के घर में चल रहा था कांड!

नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण मामले में उद्योगपति वीरमणी, उनकी सहयोगी और उसके पति को गिरफ्तार किया गया है. एक पेन ड्राइव के जरिए इस पूरे मामले का खुलासा हुआ.

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उद्योगपति वीरमणि गिरफ्तार
उद्योगपति वीरमणि गिरफ्तार

नाबालिग लड़की के साथ कथित यौन शोषण के मामले में उद्योगपति वीरमणी, उनकी सहयोगी शांति और शांति के पति महेंद्र चिक्कन को गरिफ्तार किया गया है. 

पुलिस के मुताबिक 6 अक्टूबर 2025 को चेन्नई में एक अज्ञात व्यक्ति ने चेन्नई पुलिस के एक अधिकारी को शिकायत के साथ एक पेनड्राइव सौंपी थी. कहा गया कि पेन ड्राइव में एक वीडियो है, जिसमें उद्योगपति वीरमणी अपनी सहयोगी शांति के बेडरूम में कथित तौर पर एक नाबालिग लड़की के साथ यौन अपराध करते हुए दिख रहे हैं. शिकायत के बाद जब पेन ड्राइव की जांच की गई तो इसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति नाबालिग लड़की के साथ यौन अपराध करता पाया गया. 

शिकायत के आधार पर चेन्नई पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज किया. वीडियो की गहनता से जांच हुई तो पता चला कि वीडियो में दिख रहा शख्स चर्चित उद्योगपति वीरमणी है. जांच में पुलिस को पता चला कि तेयनमपेट में एक घर किराए पर लिया गया था, जहां कथित तौर पर कई नाबालिग लड़कियों को लाया जाता था. इस घर के देखरेख की जिम्मेदारी वीरमणी ने अपनी सहयोगी शांति और उसके पति महेंद्र चिक्कन को सौंपी थी. इस घर में कई नाबालिग लड़कियों के साथ यौन अपराध किया गया. इस घर की तलाशी के दौरान कई अहम दस्तावेज और नाबालिग लड़कियों और महिलाओं के सामान भी बरामद किए गए. 

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यह भी पढ़ें: शादी का झांसा, परिवार को धमकी और नाबालिग से यौन शोषण... 6 साल बाद ठाणे कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा

पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उन्हें अदालत में पेश किया गया. तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. मामले में आगे की जांच जारी है. 

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