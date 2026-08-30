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51 की उम्र में 5 विकेट हॉल... इस गेंदबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड

जोआन हिक्स की कहानी उनकी उपलब्धि को और खास बनाती है. उन्होंने विमेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू ही 40 की उम्र पार करने के बाद किया था. पिछले तीन वर्षों में उन्होंने आइल ऑफ मैन के लिए खुद को एक भरोसेमंद और असरदार गेंदबाज के रूप में स्थापित किया.

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जोआन हिक्स ने रच दिया इतिहास. (Photo: Instagram/iomcricket)
जोआन हिक्स ने रच दिया इतिहास. (Photo: Instagram/iomcricket)

क्रिकेट के खेल में जहां 40 की उम्र आते-आते ज्यादातर खिलाड़ी संन्यास ले लेते हैं, वहीं जोआन हिक्स 51 साल की उम्र में इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिख रही हैं. आइल ऑफ मैन की ऑफ स्पिनर हिक्स ने ग्रीस के खिलाफ ऐसा कारनामा किया, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक कोई पुरुष या महिला गेंदबाज नहीं कर सका था.

महिला कॉन्टिनेंटल कप के मुकाबले में जोआन हिक्स ने सिर्फ 10 रन देकर 5 विकेट चटकाए. इसी के साथ हिक्स 50 साल की उम्र पार करने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पांच विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बन गईं. हिक्स ने 51 साल और 171 दिन की उम्र में ये कारनामा किया है. इससे पहले सबसे अधिक उम्र में अंतरराष्ट्रीय पांच विकेट लेने का रिकॉर्ड बर्ट आयरनमॉन्गर के नाम था.

94 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त
बर्ट आयरनमॉन्गर ने 1932 में 49 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5/6 और 6/18 के आंकड़े दर्ज किए थे. वो टेस्ट मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में खेला गया था. उनके प्रदर्शन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने वो मुकाबला पारी और 72 रन से जीता था. करीब एक सदी तक कोई गेंदबाज इस रिकॉर्ड के करीब भी नहीं पहुंच सका. अब हिक्स ने आयरनमॉन्ग के उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है.

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27 अगस्त को इलफोव काउंटी के मोरा व्लासीई क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित इस मुकाबले में आइल ऑफ मैन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. जोआन हिक्स ने स्पिन का ऐसा जाल बिछाया कि ग्रीस की पूरी बल्लेबाजी बिखर गई. उन्होंने लिडिया कात्सिमारी, सोफिया-नेफेली जॉर्जोटा, एगेलिकी-इओना अर्गिरोपोलू, थियोडोरा पेरिसि-मेसिमेरी और एलेककांद्रा कौरकुलू को पवेलियन भेजा. पांच में से चार विकेट बोल्ड या एलबीडब्ल्यू के जरिए आए. ग्रीस की टीम 15 ओवर में सिर्फ 52 रनों पर ऑलआउट हो गई. अर्गिरोपोलू 17 रन के साथ टीम की सर्वोच्च स्कोरर रहीं, जबकि जॉर्जिना फोर्ड ने 2 विकेट लेकर हिक्स का अच्छा साथ दिया.

जोआन हिक्स की घातक गेंदबाजी के कारण आइल ऑफ मैन के सामने सिर्फ 53 रनों का लक्ष्य था. टीम ने इसे हासिल करने में ज्यादा समय नहीं लगाया और महज छह ओवर में 56/1 का स्कोर बना लिया. लिब्बी मूर 24 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि ग्रेस कॉटियर ने 19 रन बनाए. आइल ऑफ मैन ने नौ विकेट से जीत दर्ज की और हिक्स को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

दिलचस्प बात यह है कि जोआन हिक्स के लिए पांच विकेट लेना कोई नई बात नहीं है. अगस्त 2024 में उन्होंने माल्टा के खिलाफ 49 साल और 162 दिन की उम्र में 5/10 के आंकड़े दर्ज किए थे. इसके सिर्फ छह दिन बाद ग्रीस के खिलाफ उन्होंने 22 रन देकर 5 विकेट चटकाए.

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