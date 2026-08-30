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राजस्थान NEET PG परीक्षा में बड़ी लापरवाही, बिजली फॉल्ट के चलते जयपुर सेंटर पर नहीं शुरू हुआ पेपर

राजस्थान में सुबह 9 बजे से परीक्षा शुरू होनी थी लेकिन बिजली के फॉल्ट से परीक्षा शुरू ही नहीं हो पाई. परीक्षा केंद्र पर मौजूद बच्चों ने अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है. 

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9 बजे शुरू होनी थी परीक्षा, बिजली फॉल्ट से अटकी
9 बजे शुरू होनी थी परीक्षा, बिजली फॉल्ट से अटकी

राजस्थान में NEET PG परीक्षा के दौरान बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है. जयपुर के सीतापुरा स्थित एक परीक्षा केंद्र पर बिजली के फॉल्ट के कारण कंप्यूटर आधारित परीक्षा समय पर शुरू नहीं हो सकी. परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित था. 

परीक्षा शुरू नहीं होने से केंद्र पर मौजूद अभ्यर्थियों में नाराजगी देखने को मिली. परीक्षार्थियों का आरोप है कि तकनीकी समस्या के कारण परीक्षा प्रभावित होने के बावजूद NTA की ओर से उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया. परीक्षार्थियों में इस बात को लेकर भी गुस्सा है कि उन्होंने परीक्षा की तैयारी के साथ तय समय पर केंद्र पहुंचने के बावजूद तकनीकी खामी के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. फिलहाल अभ्यर्थी परीक्षा शुरू होने और आगे की प्रक्रिया को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार कर रहे हैं. मामले में परीक्षा एजेंसी की ओर से आधिकारिक स्पष्टीकरण का इंतजार है. 

नहीं मिला संतोषजनक जवाब 

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वहां पर मौजूद उम्मीदवारों का कहना है कि परीक्षा शुरू नहीं होने के बाग उन्होंने केंद्र पर मौजूद अधिकारियों से स्थिति के बारे में जानकारी मांगी, तो उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया. उम्मीदवारों का कहना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से भी उन्हें समस्या के समाधान या परीक्षा के आगे की प्रक्रिया को लेकर संतोषजनक जानकारी नहीं दी गई.

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NEET PG जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए अभ्यर्थी लंबे समय से तैयारी करते हैं. परीक्षा केंद्र पर तकनीकी खामी के कारण समय पर परीक्षा शुरू नहीं होने से उनके बीच चिंता बढ़ गई. कई अभ्यर्थियों को डर है कि परीक्षा में देरी का उनके प्रदर्शन और आगे की प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा 

परीक्षा को लेकर असमंजस

अब परीक्षा को लेकर छात्र आधिकारिक नोटिस का इंतजार कर रहे हैं. उनकी मांग है कि तकनीकी खराबी के कारण प्रभावित हुए सभी उम्मीदवारों के हित में उचित फैसला लिया जाए और उन्हें परीक्षा के संबंध में स्पष्ट जानकारी दी जाए. फिलहाल सीतापुरा परीक्षा केंद्र पर स्थिति को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी बनी हुई है. परीक्षा एजेंसी की ओर से इस तकनीकी समस्या और परीक्षा की आगे की प्रक्रिया को लेकर आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी. 

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