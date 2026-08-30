टॉक्सिक पर भयंकर बवाल, यश के सपोर्ट में उतरे 'कांतारा' एक्टर ऋषभ शेट्टी, बोले- मैं आपके साथ हूं

यश की फिल्म टॉक्सिक कई लोगों के लिए एक बड़ी निराशा बनकर सामने आई है. फैंस बेहद नाराज हैं कि यश चार साल बाद इस स्तर की फिल्म लाए हैं, जो उनसे कनेक्ट नहीं कर पाई है. बॉक्स ऑफिस पर इसका बुरा हाल होते हुए नजर आ रहा है. पहले दिन बंपर ओपनिंग लेने के बाद, यश की फिल्म धीरे-धीरे कमजोर पड़ रही है.

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फिल्म टॉक्सिक को इतने बुरे वर्ड ऑफ माउथ और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा, इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी. यश ने अपनी फिल्म में गीतू मोहनदास जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड डायरेक्टर को चुना, फिर पैन इंडिया से दमदार हीरोइनों को कास्ट किया. अब टॉक्सिक की कड़ी आलोचनाओं पर कन्नड़ सिनेमा के एक और सितारे ऋषभ शेट्टी ने फिल्म और यश का बचाव किया है.

टॉक्सिक के बचाव में ऋषभ

ऋषभ शेट्टी जिन्होंने कांतारा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई, उनका कहना है कि वो यश से इंप्रेस हुए हैं. वो जिस तरह कन्नड़ सिनेमा को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ले जा रहे हैं, वह सचमुच तारीफ के काबिल बात है. एक्टर ने एक नोट में टॉक्सिक के लिए लिखा- एक कलाकार के तौर पर जब आप किसी किरदार को निभाते हैं, तो उसे पूरे दिल से जीवंत करने की कोशिश करते हैं. यहां एक ताकतवर इंसान के संघर्ष को जिस मजबूती और विश्वास के साथ दिखाया गया है, उससे मैं सच में प्रभावित हूं.

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'हो सकता है कि इस फिल्म की कहानी और किरदार उस आम रास्ते पर ना चलते हों, जिस पर ज्यादातर फिल्में चलती हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये रास्ता गलत है. एक कहानी को पर्दे पर उतारने में बहुत मेहनत लगती है. जो विचार दिमाग में आता है, उसे फिल्म के रूप में दर्शकों तक पहुंचाने का सफर आसान नहीं होता.'

As an artist, when you play a character, you try to bring it to life from the bottom of your heart. And here, I am truly impressed by the conviction with which the struggle of a powerful man has been portrayed.



Maybe the plot and driving characters are not on the usual track on… — Rishab Shetty (@shetty_rishab) August 29, 2026

यश के काम की हुई जमकर तारीफ

ऋषभ ने आगे यश की तारीफ में कहा- यश सर, जिस तरह आपने खुद को इस किरदार और ऐसी दुनिया के लिए पूरी तरह समर्पित किया है, जो आपसे एक बड़े और दमदार अभिनय की मांग करती है, वो हर सीन में साफ नजर आता है. इसके लिए आपको सलाम. दर्शकों को ये महसूस कराना आसान नहीं है कि कैसे एक गिल्ट धीरे-धीरे बढ़ता है और जिंदगी में जहर घोलता जाता है. आपने ऐसा साहसी प्रयोग करने की कोशिश की है, और इस कोशिश में मैं आपके साथ हूं सर. कन्नड़ सिनेमा को दुनियाभर में पहचान दिलाने के आपके जुनून के लिए हम आपसे प्यार करते हैं.