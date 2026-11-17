संगम नगरी प्रयागराज में हर साल लगने वाले विश्व प्रसिद्ध माघ मेले की तैयारियां अब रफ्तार पकड़ चुकी हैं. गंगा-यमुना के तट पर बनने वाले अस्थायी शहर की बुनियाद रखी जा रही है. मेले के लिए पलटून पुलों का निर्माण शुरू हो गया है. इस बार खास बात यह है कि पीपों से बनने वाले पुल भगवा रंग में रंगे जा रहे हैं. साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए इस बार पुलों की संख्या भी बढ़ाई गई है.

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दारागंज के दशाश्वमेध घाट के पास मजदूर दिन-रात पलटून पुल बनाने में जुटे हैं. विशाल लोहे के पीपों को जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से नदी में उतारा जा रहा है. इन्हीं पीपों पर मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार कर श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए अस्थायी पुल बनाए जाएंगे. भगवा रंग से रंगे ये पीपे मेले को धार्मिक और भव्य स्वरूप देने की तैयारी का हिस्सा हैं.

माघ मेले, अर्धकुंभ और कुंभ में हर साल पीपों से बनाए जाते हैं स्थायी पुल. (Photo: ITG)

इस बार माघ मेले में कुल 9 पलटून पुल बनाए जाएंगे, जो पिछले वर्षों की तुलना में अधिक हैं. इनमें अरैल क्षेत्र की ओर दो नए पलटून पुल भी तैयार किए जा रहे हैं, ताकि संगम स्नान के दौरान श्रद्धालुओं, कल्पवासियों और साधु-संतों को आने-जाने में किसी तरह की परेशानी न हो और भीड़ का दबाव भी कम किया जा सके.

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माघ मेले में हर साल आते हैं करोड़ों श्रद्धालु

आने वाले दिनों में संगम की रेती पर एक बार फिर तंबुओं का विशाल शहर बसता नजर आएगा. कल्पवासी, अखाड़ों के साधु-संत और देश-विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालु माघ मेले का हिस्सा बनेंगे. प्रशासन भी समय से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी करने में जुटा है, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम सुविधाएं मिल सकें.

पूरे माघ मेले के दौरान आते हैं करोड़ों श्रद्धालु. (Photo: ITG)

संगम की रेती पर अभी से माघ मेले की तस्वीर आकार लेने लगी है. भगवा रंग में रंगे पलटून पुल, बढ़ी हुई पुलों की संख्या और तेज़ी से चल रहे निर्माण कार्य इस बात का संकेत हैं कि इस बार का माघ मेला पहले से अधिक भव्य और व्यवस्थित होने वाला है.

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