चीन के तैयार इलेक्ट्रिक विमान की चर्चा हर जगह है. अब तक इलेक्ट्रिक कार, बस और ट्रेन मौजूद थी. अब चीन ने इलेक्ट्रिक विमान को हवा में उड़ाया है, जिसको लेकर दावा किया है कि यह 19 यात्रियों को लेकर जा सकता है और सिंगल चार्ज में 400 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकेगा.

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शुरुआती टेस्टिंग में चीन के दावों पर सवाल खड़े हो गए. टेस्टिंग के दौरान विमान ने सिर्फ 60 किलोमीटर तक की दूरी ही तय की, जो काफी हैरान करने वाला है. इलेक्ट्रिक प्लेन को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने 400 किलोमीटर की रेंज पर सवाल खड़े किए.

CE-25A नाम के इलेक्ट्रिक विमान ने आसमान में करीब 16 मिनट 38 सेकेंड तक उड़ान भरी और इस दौरान करीब 60 किलोमीटर तक का सफर तय किया.

चीनी कंपनी का नाम COMAC है और उसने 14 नवंबर 2026 को अपने 19 सीटों वाले इलेक्ट्रिक विमान CE-25A की पहली पायलट वाली उड़ान पूरी की है. इस प्लेन का वजन 10 Ton है, जिसमें 19 पैसेंजर की कैपिसिटी है.

क्या चीन ने दुनिया को गुमराह किया है?

दरअसल, चीनी कंपनी के इलेक्ट्रिक प्लेन ने जो रेंज बताई है, अभी तक उस दूरी को पूरा करके नहीं दिखाया है. कंपनी का दावा है कि यह इलेक्ट्रिक प्लेन सिंगल चार्ज में 400 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकेगा, जबकि पहली उड़ान में सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पार की है. अभी तक इस प्लेन को कमर्शियल उड़ान की पूरी मंजूरी नहीं मिली है.

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इलेक्ट्रिक विमान की पूरी जानकारी

रेंज का दावा 400 KM

पहली पायलेट वाली उड़ान 60KM

हवा में रहने का समय 16 मिनट

पूरी टेस्ट प्रक्रिया 57 मिनट

पैसेंजर कैपिसिटी 19 यात्री

बताई कई क्रूज स्पीज 300KM/h

इलेक्ट्रिक प्लेन के अंदर 10 इलेक्ट्रिक फैन

चीनी कंपनी द्वारा तैयार किए गए इलेक्ट्रिक प्लेन के अंदर 10 इलेक्ट्रिक फैन लगाए गए हैं. ये फैन इस प्लेन को पावर देते हैं, जिसकी मदद से यह उड़ान भर सकता है. अब सवाल आता है कि क्या इलेक्ट्रिक प्लेन भविष्य में हवाई यात्रा बदल पाएगा.

इलेक्ट्रिक विमान के हर एक विंग पर पांच-पांच फैन लगाए गए हैं. ये नॉर्मल एयरक्राफ्ट के बड़े इंजन के जैसे नजर नहीं आते हैं और इनको इलेक्ट्रिक डक्टेड फैन कहा जाता है.

इलेक्ट्रिक विमान से सस्ता होगा हवाई सफर

आमतौर पर फ्लाइट की टिकट इसलिए महंगी होती है क्योंकि प्लेन का ऑपरेशन महंगा है. इसमें महंगे एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है. अगर बैटरी पर चलने वाले विमान कमर्शियल उड़ान भरते हैं, तो इसके चलते हवाई सफर काफी सस्ता हो सकता है.

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