छठ का त्योहार आते ही बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत कई इलाकों में घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ता है. लेकिन मर्चेंट नेवी के कैप्टन मिथिलेश कुमार ने घर से हजारों किलोमीटर दूर समंदर के बीच अपने जहाज पर ही छठ पूजा मनाई. उन्होंने इंस्टाग्राम पर पूजा की तैयारियों और अलग-अलग रस्मों के कई वीडियो शेयर किए हैं, जो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं.

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'सात समंदर दूर रहकर भी संस्कारों को नहीं भूला'

कैप्टन मिथिलेश कुमार ने वीडियो में कहा, "सात समंदर दूर रहकर मैं अपने संस्कारों को नहीं भूला हूं." उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी ने उन्हें छठ पूजा मनाने के लिए प्रेरित किया. इसके बाद उन्होंने जहाज पर ही इस चार दिवसीय पर्व की तैयारियां शुरू कर दीं.

वीडियो में वह जहाज की सफाई से लेकर पूजा की तैयारियों तक में जुटे नजर आते हैं. उनके साथ जहाज के दूसरे क्रू मेंबर्स ने भी तैयारियों में सहयोग किया.

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नहाय-खाय से खरना और अर्घ्य तक

कैप्टन ने छठ के पहले दिन नहाय-खाय से पूजा की शुरुआत की. इसके बाद दूसरे दिन खरना की रस्म निभाई. तीसरे दिन उन्होंने जहाज पर ही संध्या अर्घ्य की तैयारी की और डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया.

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वीडियो में समुद्र के बीच जहाज पर पूजा के लिए तैयार किया गया माहौल भी दिखाई देता है. पारंपरिक प्रसाद तैयार करने से लेकर पूजा की दूसरी तैयारियों में क्रू मेंबर्स भी शामिल रहे.

पत्नी ने दी पूजा की प्रेरणा

मिथिलेश कुमार ने बताया कि जहाज पर छठ मनाने का विचार उनकी पत्नी का था. उन्होंने उन्हें पूजा करने के लिए कहा और इसके बाद कैप्टन ने समुद्र के बीच इस पर्व को मनाने का फैसला किया.

उन्होंने अपनी पत्नी का भी जिक्र किया, जो सामाजिक कार्यों से जुड़ी हैं और छठ पूजा के मौके पर लोगों के बीच पूजा सामग्री बांटने का काम कर रही थीं.

सोशल मीडिया पर लोगों ने किया सलाम

जहाज पर छठ पूजा के वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स कैप्टन की जमकर तारीफ कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि घर और परिवार से दूर रहकर भी अपनी संस्कृति और परंपराओं को निभाना खास बात है.

छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित चार दिवसीय पर्व है. इसमें नहाय-खाय, खरना और डूबते व उगते सूर्य को अर्घ्य देने जैसी प्रमुख रस्में शामिल होती हैं.

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