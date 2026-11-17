यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन की जेल में हुई मौत के मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. एक जाने-माने फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने दावा किया है कि एपस्टीन की मौत आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या का नतीजा थी. इस दावे ने 2019 के फैसले पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं.

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फॉरेंसिक विशेषज्ञ प्रोफेसर माइकल फ्रीमैन ने 'बीबीसी न्यूजनाइट' को दिए एक स्पेशल इंटरव्यू में ये सनसनीखेज बात कही है. फ्रीमैन ने बताया कि उन्होंने न्यूयॉर्क शहर के मेडिकल एग्जामिनर की फाइलों और पोस्टमार्टम रिकॉर्ड्स की समीक्षा की है.

इस जांच के बाद उनका मानना है कि एपस्टीन की गला घोंटकर हत्या की गई थी और ये हमला पीछे से किया गया था. प्रोफेसर फ्रीमैन ने सोमवार शाम लंदन में अपने इस रिसर्च के रिजल्ट को पेश किया.

उन्होंने अपना रिसर्ट और न्यूयॉर्क सिटी मेडिकल परीक्षक की संबंधित फाइलों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित भी कर दिया है.

2019 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुदकुशी का दावा

2019 में एपस्टीन का पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल टेस्ट ने इसे आत्महत्या करार दिया था. रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया था कि एपस्टीन के शरीर पर मिले चोट के निशान आत्महत्या से मेल खाते हैं और वहां ऐसे किसी 'बचाव के घाव' के सबूत नहीं मिले थे, जो किसी हत्या की स्थिति में आमतौर पर पाए जाते हैं.

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उस समय की मेडिकल परीक्षक डॉ. बारबरा सैम्पसन ने इस मौत को आत्महत्या घोषित किया था. उन्होंने पहले अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा था, 'मैं एपस्टीन की मौत के कारण और तरीके के हमारे निर्धारण के पीछे दृढ़ता से खड़ी हूं.'

बता दें कि जेफरी एपस्टीन 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क की एक जेल में मृत पाया गया था. उस समय वो सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों में मुकदमे का सामना करने का इंतजार कर रहा था.

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कौन हैं प्रोफेसर माइकल फ्रीमैन?

प्रोफेसर माइकल फ्रीमैन फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में एक जाना-माना नाम हैं. वो अमेरिका में पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों के कई चर्चित मामलों में अटॉर्नी-जनरल के लिए 'मौत के कारणों के विशेषज्ञ' के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इनमें मिनेसोटा का बहुचर्चित जॉर्ज फ्लॉयड मामला भी शामिल है.

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