घर बैठे काम करना, अपनी मर्जी से दिन का शेड्यूल बनाना और ऑफिस आने-जाने की भागदौड़ से बचना, ऐसा रूटीन हर किसी को चाहिए होता है. वर्क फ्रॉम होम की नौकरी में ये सुविधाएं कई लोगों को आकर्षित करती हैं लेकिन घर से काम करने का मतलब यह नहीं कि खर्चे भी कम हो जाएंगे. सोशल मीडिया पर 25 साल की युवती ने वीडियो पोस्ट करते हुए बताया कि वह रिमोट कॉर्पोरेट वर्कर होने के साथ कंटेंट क्रिएटर और फ्रीलांसर भी हैं. यह बताते हुए उसने अक्टूबर महीने में अपने खर्चों का हिसाब दिया है, जो कुल 60,282 रुपये पहुंच गया है. खास बात यह है कि उसे उम्मीद थी कि महीने का खर्च 40 से 45 हजार रुपये के बीच रहेगा.

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कहां खर्च हुए 60 हजार रुपये?

युवती ने एक वीडियो में अक्टूबर महीने के खर्चों का पूरा हिसाब देते हुए बताया कि घर के खर्चों में योगदान के तौर पर वह हर महीने 15,000 रुपये देती हैं. इसमें घर का राशन, घरेलू सहायिका और सफाई से जुड़े खर्च शामिल हैं. इसके अलावा, बाहर से खाना मंगाने और रेस्टोरेंट में खाने पर उसने 5,600 रुपये खर्च किए. वहीं, वाई-फाई, बिजली और मोबाइल बिल मिलाकर 1,841 रुपये का खर्च आया.



इंस्टामार्ट और शॉपिंग पर भी हुआ खर्च

वीडियो में युवती ने आगे बताया कि उसकी सैलरी का सबसे बड़ा हिस्सा इंस्टामार्ट पर खर्च हुआ. उसने इस ऐप पर करीब 14,307 रुपये खर्च किए हैं. इसमें उन्होंने ओट्स, चिकन ब्रेस्ट और ग्रीक योगर्ट जैसी खाने-पीने और खाना तैयार करने की चीजें शामिल थीं. इसके अलावा उन्होंने रैपिडो राइड, बाइक से आने-जाने और स्कूटर के पेट्रोल पर 3,978 रुपये खर्च हुए.

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खुद और अपनी मां के लिए शॉपिंग पर उसने 7,255 रुपये खर्च किए. इसमें मां के लिए ईयरफोन और अपने लिए रिंग लाइट खरीदा था. सब्सक्रिप्शन, किचन का सामान, घर की जरूरी चीजें और शैंपू जैसे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर उसने 12,301 रुपये खर्च किए. इस तरह अक्टूबर का कुल खर्च 60,282 रुपये हो गया.

खुद भी खर्च देखकर रह गई हैरान

युवती ने माना कि उसने महीने के खर्च का अनुमान 40 से 45 हजार रुपये लगाया था. लेकिन जब सभी खर्चों को जोड़ा, तो रकम उम्मीद से करीब 15 से 20 हजार रुपये ज्यादा निकली. उसने अपने वीडियो के कैप्शन में नवंबर के खर्चों को लेकर भी चिंता जताई. उसका कहना था कि अक्टूबर में इतना खर्च हुआ है, ऐसे में नवंबर का हिसाब इससे भी ज्यादा हो सकता है.

रिमोट जॉब के साथ फ्रीलांसिंग और कंटेंट क्रिएशन भी करियर विकल्प

इस कहानी का एक दूसरा पहलू युवाओं के करियर से जुड़ा है. यह 25 वर्षीय युवती रिमोट कॉर्पोरेट वर्कर होने के साथ कंटेंट क्रिएशन और फ्रीलांसिंग भी करती है यानी वह केवल एक नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय अलग-अलग तरीकों से काम कर रही है. आज के समय में डिजिटल स्किल्स रखने वाले युवाओं के लिए फ्रीलांसिंग और कंटेंट क्रिएशन भी करियर के विकल्प बन सकते हैं.

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उदाहरण के तौर पर, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कंटेंट राइटिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे काम घर से किए जा सकते हैं. हालांकि, इन क्षेत्रों में कमाई तय नहीं होती. इसमें क्लाइंट, काम की गुणवत्ता, अनुभव और लगातार नए प्रोजेक्ट मिलने पर कमाई निर्भर करती है. इसलिए इसे तुरंत स्थायी कमाई का जरिया मानने के बजाय अपनी स्किल्स विकसित करके धीरे-धीरे शुरू करना बेहतर हो सकता है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने भी दी प्रतिक्रिया

युवती के खर्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया. कुछ यूजर्स ने कहा कि वे अपने खर्चों का हिसाब रखने से बचते हैं क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें भी अपने खर्चों की असल तस्वीर दिख जाएगी. वहीं, कुछ लोगों ने 60 हजार रुपये के खर्च को काफी ज्यादा बताया.

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