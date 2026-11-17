भारत के बागवानी क्षेत्र के लिए वर्ष 2025-26 अच्छा रहने का अनुमान है. देश में फल, सब्जियां, फूल, मसाले और दूसरी बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2025-26 के लिए बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान जारी किए हैं. इन अनुमानों के मुताबिक, देश में कुल बागवानी उत्पादन बढ़कर 3869.15 लाख टन पहुंच सकता है, पिछले साल यह 3707.38 लाख टन था. इस तरह उत्पादन में 161.77 लाख टन यानी 4.36 फीसदी की बढ़ोतरी होने का अनुमान है.

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शिवराज सिंह चौहान ने इस बढ़ोतरी पर खुशी जताई, उन्होंने इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की किसान हितैषी योजनाओं और किसानों की मेहनत को दिया, उन्होंने कहा कि बागवानी उत्पादन बढ़ने से देश में पोषण सुरक्षा मजबूत होगी और किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी.

कम जमीन में ज्यादा उत्पादन का अनुमान

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अनुसार, वर्ष 2025-26 में बागवानी फसलों की खेती का कुल रकबा 297.21 लाख हेक्टेयर रहने का अनुमान है, पिछले साल यह 301.36 लाख हेक्टेयर था. यानी इस बार बागवानी फसलों की खेती का रकबा कम होने के बावजूद उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है, यह खेती में बेहतर उत्पादकता का संकेत है.

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खेती का तरीका तेजी से बदल रहा है, किसान अब पारंपरिक फसलों के साथ फल, सब्जियां, फूल, मसाले और औषधीय पौधों की खेती पर भी ध्यान दे रहे हैं, इससे उन्हें कमाई के नए मौके मिल रहे हैं.

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फलों के उत्पादन में 54.18 लाख टन की बढ़ोतरी

देश में फलों का उत्पादन भी बढ़ने का अनुमान है, केला, आम, पपीता, सेब, अनार और कटहल जैसी फसलों की अच्छी पैदावार से वर्ष 2025-26 में फलों का कुल उत्पादन 1230.66 लाख टन पहुंच सकता है. पिछले साल फलों का उत्पादन 1176.49 लाख टन था, इस तरह इसमें 54.18 लाख टन यानी 4.60 फीसदी की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.

सब्जियों का उत्पादन 2272.68 लाख टन पहुंचने की उम्मीद

सब्जियों की खेती का रकबा और उत्पादन दोनों बढ़ने का अनुमान है। वर्ष 2025-26 में सब्जियों की खेती का क्षेत्रफल 119.31 लाख हेक्टेयर रहने की संभावना है। पिछले साल यह 117.91 लाख हेक्टेयर था. वहीं, सब्जियों का उत्पादन 2177.97 लाख टन से बढ़कर 2272.68 लाख टन पहुंच सकता है, यानी इसमें करीब 4.35 फीसदी की बढ़ोतरी का अनुमान है. आलू, टमाटर, बैंगन, लौकी, खीरा, गोभी, फलियां और मटर जैसी सब्जियों की पैदावार बेहतर रहने की उम्मीद है.

आलू के उत्पादन में करीब 12 फीसदी की बढ़ोतरी

सब्जियों में आलू के उत्पादन में सबसे अच्छी बढ़ोतरी का अनुमान है, वर्ष 2025-26 में देश में आलू का उत्पादन 655.70 लाख टन रह सकता है. पिछले साल यह 585.71 लाख टन था, इस तरह आलू के उत्पादन में 11.95 फीसदी की बढ़ोतरी होने की संभावना है.

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टमाटर के उत्पादन में भी बढ़ोतरी का अनुमान है, इसका उत्पादन 205.99 लाख टन से बढ़कर 214.11 लाख टन पहुंच सकता है. वहीं, प्याज का उत्पादन 288.96 लाख टन रहने की उम्मीद है.

फूलों और दूसरी फसलों का उत्पादन भी बढ़ेगा

फूलों की खेती और उत्पादन में भी बढ़ोतरी का अनुमान है, वर्ष 2025-26 में फूलों का उत्पादन 48.82 लाख टन पहुंच सकता है, पिछले साल यह 42.65 लाख टन था, यानी इसमें 14.45 फीसदी की बढ़ोतरी होने की संभावना है. फूलों की खेती का रकबा भी बढ़कर 4.10 लाख हेक्टेयर हो सकता है. इसके अलावा सुपारी, नारियल, काजू, पान और कोको जैसी फसलों का उत्पादन भी बढ़ने का अनुमान है, इन फसलों का कुल उत्पादन 7.56 फीसदी बढ़कर 182.64 लाख टन पहुंच सकता है.

मसालों और औषधीय पौधों का उत्पादन भी बढ़ने की उम्मीद

सुगंधित और औषधीय पौधों के उत्पादन में भी मामूली बढ़ोतरी का अनुमान है, वर्ष 2025-26 में इनका उत्पादन 9.28 लाख टन रह सकता है, जबकि पिछले साल यह 9.01 लाख टन था. वहीं, हल्दी, लहसुन, करी पत्ता और इलायची की बेहतर पैदावार से मसालों का उत्पादन भी बढ़ने की उम्मीद है. वर्ष 2025-26 में मसालों की खेती का कुल रकबा 47.56 लाख हेक्टेयर और उत्पादन 123.54 लाख टन रहने का अनुमान है.

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किसानों की आमदनी बढ़ाने में मिलेगी मदद

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बागवानी फसलों का उत्पादन लगातार बढ़ना भारतीय खेती में आ रहे बदलाव और किसानों की मेहनत को दिखाता है. सरकार का लक्ष्य खेती को ज्यादा उत्पादक और किसानों के लिए फायदेमंद बनाना है.

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