पॉप कल्चर में 007 एक ऐसा आइकॉनिक नंबर है, जिसे देखते ही लोगों के मन में एक ही नाम आता है- जेम्स बॉन्ड. ब्रिटिश नोवलिस्ट द्वारा निर्मित ये एक फिक्शनल किरदार है, जो अपनी जासूसी और चालाकी के लिए जाना जाता है. सिनेमाई पर्दे पर इस किरदार को कई दिग्गज कलाकारों ने निभाया है. अब हॉलीवुड के उभरते सितारे रॉबर्ट पैटिनसन की बारी आई है.

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सोमवार की शाम अमेजॉन एमजीएम स्टूडियो ने ऐलान किया कि उनका नया जेम्स बॉन्ड रॉबर्ट पैटिनसन बनेंगे. इस न्यूज ने पूरे सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया. रॉबर्ट पहले से ही बैटमैन का किरदार निभाकर छाए हुए हैं. अब वो जेम्स बॉन्ड जैसे बड़े किरदार को निभाएंगे, जिसे पाकर उन्हें भी बहुत खुशी है. एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में एक्टर ने 'सिनेमा का नया बॉन्ड' बनने पर अपना रिएक्शन शेयर किया है.

जेम्स बॉन्ड बनकर क्या बोले रॉबर्ट?

40 साल के रॉबर्ट पैटिनसन ने कहा- जेम्स बॉन्ड सिनेमा के सबसे मशहूर और आइकॉनिक किरदारों में से एक है. इस किरदार को निभाने और 007 बनने का मौका मिलना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है. ये कहना कि ये किरदार निभाना मेरा सपना सच होने जैसा है, इस एहसास को बयां करने के लिए काफी नहीं होगा. मैं इस पार्टनरशिप और इस शानदार टीम के साथ आगे काम करने को लेकर बेहद एक्साइटेड हूं.

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रॉबर्ट पैटिनसन ने अपने बयान में फिल्म की क्रिएटिव टीम का भी शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा कि उन्हें इस टीम पर पूरा भरोसा जताने के लिए वह दिल से आभारी हैं. जेम्स बॉन्ड सीरीज की अगली फिल्म को डेनिस विलेन्यूवे डायरेक्ट करेंगे, जबकि इसकी कहानी स्टीवन नाइट लिखेंगे. रॉबर्ट अब जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले सातवें एक्टर बन गए हैं. वो इस सीरीज की 26वीं फिल्म में नजर आएंगे, जो साल 2028 में रिलीज होगी. हालांकि, अभी तक फिल्म के टाइटल और रिलीज की सटीक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है.

बता दें कि जेम्स बॉन्ड का किरदार कौन निभाएगा, इसे लेकर पिछले कई सालों से लगातार चर्चा चल रही थी. दरअसल, डेनियल क्रेग के बाद इस मशहूर जासूस की भूमिका कौन संभालेगा, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थीं. लेकिन अब लोगों का इंतजार और क्रिएटिव टीम की खोज पूरी हुई.

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