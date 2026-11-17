Moong Dal Palak Chilla Recipe: सुबह का नाश्ता दिन का पहला और जरूरी मील माना जाता है. इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि नाश्ते में ऐसी चीजें शामिल हों जो टेस्टी होने के साथ-साथ शरीर को जरूरी पोषण भी दें. ऐसे में आप मूंगदाल-पालक का चीला आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. यह चीला प्रोटीन और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है. खास बात यह है कि इसे बनाना भी काफी आसान है.

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इसमें मूंगदाल के साथ पालक और पनीर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसका स्वाद और पोषण दोनों बढ़ जाते हैं. यह उन लोगों के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है जो अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं और वजन कम करना चाहते हैं. आइए जानते हैं कि सुबह की जल्दबाजी में मूंगदाल-पालक चीला कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1 कप हरी मूंगदाल

1 कप ताजा पालक

1 इंच अदरक

3-4 लहसुन की कलियां

1-2 हरी मिर्च

2 चम्मच हरा धनिया

आधा छोटी चम्मच जीरा

स्वादानुसार नमक

2-3 चम्मच दही

आधा कप कद्दूकस किया हुआ पनीर

आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर

जरूरत के अनुसार देसी घी

सबसे पहले हरी मूंगदाल को अच्छी तरह धोकर कुछ घंटों के लिए पानी में भिगो दें. अब पालक की पत्तियों को धोकर मूंगदाल के साथ मिक्सर जार में डालें. इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया, जीरा और नमक मिलाएं. सभी चीजों को थोड़े पानी के साथ पीसकर चिकना घोल तैयार कर लें. अब इस घोल में दही मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें. जरूरत के हिसाब से पानी डालकर बैटर की कंसिस्टेंसी ठीक कर लें. इसके बाद एक नॉनस्टिक तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा घी लगाएं. तैयार बैटर को तवे पर डालकर कलछी की मदद से गोल आकार में फैला दें. जब चीला थोड़ा पकने लगे तो इसके ऊपर कद्दूकस किया हुआ पनीर और लाल मिर्च पाउडर डालें. किनारों पर थोड़ा घी लगाकर चीले को दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंक लें. जब यह हल्का कुरकुरा और सुनहरा हो जाए तो इसे मोड़कर प्लेट में निकाल लें. गरमागरम मूंगदाल-पालक चीले को हरी चटनी या दही के साथ परोसें.

यह चीला क्यों है हेल्दी

मूंगदाल में प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है जो पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद कर सकता है. वहीं पालक में विटामिन और आयरन समेत कई पोषक तत्व होते हैं. पनीर से भी प्रोटीन और कैल्शियम मिलता है. ऐसे में यह चीला सुबह के नाश्ते के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है.

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