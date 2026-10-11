scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर में हंगामा, अजय राय और ममता चौधरी के समर्थकों के बीच चले जूते

लखनऊ कांग्रेस मुख्यालय में अजय राय और ममता चौधरी के समर्थकों के बीच हंगामा हुआ. ममता चौधरी की तरफ से अजय राय को लेकर अपशब्दों के इस्तेमाल के बाद उनके समर्थकों ने जूते लेकर विरोध जताया.

Advertisement
X
लखनऊ में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता.(Photo-ITG)
लखनऊ में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता.(Photo-ITG)

लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और ममता चौधरी के समर्थकों के बीच हंगामा हो गया. दोनों गुटों के बीच विवाद के दौरान जमकर विरोध हुआ. बता दें कि आज यूपी कांग्रेस की नई प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा और कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद के पदभार ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था.

कार्यक्रम के दौरान अजय राय के कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने पर ममता चौधरी की तरफ से अजय राय को लेकर अपशब्दों के इस्तेमाल किए जाने का आरोप है. इसके बाद अजय राय के समर्थकों ने ममता चौधरी के खिलाफ जमकर हंगामा किया. समर्थकों ने हाथों में जूते लेकर विरोध जताया.

मामले को लेकर अजय राय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना और कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद से शिकायत की. अजय राय ने कहा कि ऐसे लोग पार्टी की छवि को खराब कर रहे हैं और ऐसे लोग पार्टी में रहेंगे तो पार्टी का माहौल खराब होगा. उन्होंने ममता चौधरी को पार्टी से बाहर करने की मांग की है. अजय राय को मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Saint Murder UP
यूपी के हरदोई में साधु की कुल्हाड़ी से हत्या, जांच जारी
Akhilesh Yadav targets UP government on Jayaprakash Narayan anniversary and JPNIC issue.
जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश का BJP पर तीखा हमला
बिल्डिंग से गिरकर हुई थी बॉयफ्रेंड की मौत. (Photo: ITG)
कैफे और बॉयफ्रेंड... कौन है लखनऊ की श्रद्धा दुबे? जिस पर लगे संगीन आरोप
Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath (File Photo)
'यूपी में 50% से अधिक स्टार्टअप का नेतृत्व कर रही नारी शक्ति', बोले CM योगी
Akhilesh Yadav visits JPNIC on Jayaprakash Narayan birth anniversary amid political row.
जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लखनऊ में बढ़ा सियासी पारा, JPNIC पहुंचे अखिलेश

इस बात पर मचा बवाल

Advertisement

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे. इसी दौरान वहां मौजूद भीड़ को देखते हुए अजय राय के समर्थकों ने कहा कि 'अध्यक्ष जी निकलेंगे, रास्ता दे दीजिए.' इस पर ममता चौधरी की तरफ से पूछा गया, 'कौन अध्यक्ष?' इसके बाद दोनों गुटों के बीच विवाद बढ़ गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विवाद के बाद अजय राय और ममता चौधरी के समर्थकों के बीच झगड़ा और मारपीट हुई. इस दौरान जूता फेंके जाने की भी बात सामने आई है. पूरे घटनाक्रम के बाद अजय राय ने मामले की शिकायत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से की और ममता चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    गांधी सागर में चीतों का नए घर, MP के वन्यजीव संरक्षण अभियान पर क्या बोले सीएम मोहन? |
    जंतर मंतर प्रदर्शन मामले में अभिजीत दिपके समेत CJP नेता रिहा |
    MP में चीतों का कुनबा बढ़ा, CM मोहन यादव ने प्रोजेक्ट के बारे में क्या बताया? |
    हफ्ते में सिर्फ 3 दिन काम, बाकी दिन आराम! एक की कमाई से चलेगा परिवार, AI बदलेगा दुनिया? |
    लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर में हंगामा, अजय राय और ममता चौधरी के समर्थकों के बीच चले जूते |
    12वीं पास हैं? तो घर बैठे कर सकते हैं ये काम... न होंगे बोर न जाना होगा ऑफिस |
    गरबा खेलने जाएंगे तो आधार दिखाना होगा? राजकोट में पंडालों के बाहर लगे 'लव जिहाद से सावधान' के पोस्टर |
    जापान में साइबर अटैक से मचा हड़कंप, 20 से ज्यादा कंपनियों पर हमला, लाखों लोगों का डेटा खतरे में! |
    भारतीय युद्धपोत पहुंचा रूस, दोनों देशों की नौसेना मिलकर करेगी समंदर में युद्धाभ्यास |
    बार-बार किया Liplock, प्राइवेट वीडियो हुआ Leak, कौन है 'इंटरनेट क्वीन' का सीक्रेट बॉयफ्रेंड?
    Advertisement