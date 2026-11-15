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UP पुलिस के दारोगा की करतूत! पर्सनल कार से हूटर बजाते पहुंचा, ट्रैक्टर चालक से करने लगा वसूली- VIDEO

उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में दारोगा और ट्रैक्टर चालक के बीच सड़क पर जमकर बहस हो गई. सराय अकिल थाने में तैनात दारोगा विकास मिश्रा ने प्राइवेट गाड़ी में हूटर बजाकर बिना नंबर प्लेट वाले मिट्टी लदे ट्रैक्टर को रोक लिया. फिर उससे जबरन पैसे वसूलने लगा.

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दारोगा, जिस पर ट्रैक्टर ड्राइवर से वसूली का आरोप लगा है. (Photo: Screengrabs)
दारोगा, जिस पर ट्रैक्टर ड्राइवर से वसूली का आरोप लगा है. (Photo: Screengrabs)

यूपी के कौशाम्बी जिले के सराय अकिल थाना में तैनात दरोगा ने प्राइवेट गाड़ी में हूटर बजाकर सड़क पर गाड़ी दौडा कर बिना नंबर प्लेट के मिट्टी लदे ट्रैक्टर को रोक लिया. ट्रैक्टर रोके जाने के बाद चालक और दारोगा के बीच नोकझोंक शुरू हो गई. इस दौरान ट्रैक्टर चालक ने दारोगा पर उत्पीड़न करने और पहले 50 हजार रुपये मांगने का गंभीर आरोप लगाया. पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जानकारी के मुताबिक 13 नवंबर को सुबह लगभग 8 बजकर 50 मिनट पर सराय अकिल चौराहे से एक मिट्टी लदा ट्रैक्टर गुजर रहा था. ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी. तभी सराय अकिल थाना में तैनात दारोगा विकास मिश्रा ने अपनी प्राइवेट गाड़ी से हूटर बजाते हुए उसका पीछा किया और कुछ ही दूरी पर उसे रोक लिया. इस पर ट्रैक्टर चालक आगबबूला हो गया और दारोगा से बहस करने लगा.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा VIDEO
चालक का आरोप था कि जनपद में तमाम ऐसे ट्रैक्टर बिना नंबर प्लेट के काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं करती. केवल उसी के ट्रैक्टर को रोककर उसे परेशान किया जा रहा है. चालक ने दारोगा पर पहले भी 50 हजार रुपये मांगने का आरोप लगाया. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

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वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रैक्टर चालक अपनी बात रखते हुए दारोगा से बहस कर रहा है. इसी दौरान चालक ने किसी व्यक्ति से पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनवाना शुरू कर दिया. वीडियो बनता देख दारोगा अपनी चार पहिया गाड़ी में बैठकर मौके से रवाना हो गया. अब हूटर बजाने का और दारोगा से बहस का वीडियो सोशल मिडिया पर वायरल हो रहा है.

वहीं, मामले में कौशाम्बी पुलिस ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा की इस मामले में सराय अकिल इंचार्ज को जांच के बाद कार्यवाई के लिए निर्देशित किया गया है.

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