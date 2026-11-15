Nandish Sandhu Second Marriage: 11 साल छोटी एक्ट्रेस संग दूसरी शादी को तैयार मशहूर टीवी एक्टर, संगीत में हुआ रोमांटिक, Video

टीवी के सीरियल्स, फिल्मों और अब ओटीटी पर अपना नाम बना रहे एक्टर नंदिश सिंह संधू कुछ ही समय में दोबारा शादीशुदा जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं. टीवी एक्ट्रेस कविता बनर्जी से उनकी शादी होने जा रही है. पिछले साल दोनों का रोका हुआ था, जिसके बाद उनकी शादी का इंतजार किया जा रहा था. अब फैंस का इंतजार खत्म हो रहा है. हाल ही में नंदिश और कविता की संगीत सेरेमनी हुई, जिसकी झलक कपल ने भी शेयर की है.

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नंदिश की होने वाली है दूसरी शादी

नंदिश संधू और कविता बनर्जी ने अपनी संगीत सेरेमनी की वीडियो साझा की है, जिसमें दोनों का परिवार हंसता-खेलता दिख रहा है. सभी कपल के लिए खुश हैं, और खुलकर नाच रहे हैं. नंदिश और कविता भी इस खुशी के मौके पर झूम रहे हैं, और एक-दूसरे में खोए हुए नजर आए हैं. उनका रोमांटिक अंदाज सबको पसंद आया है.

इस खुशी के मौके पर नंदिश ने अपने चाहने वालों का भी शुक्रिया अदा किया जो उन्हें और उनकी मंगेतर को दुआएं भेज रहे हैं. एक्टर ने लिखा है- शादी से ठीक पहले, हम सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने हमें इतना प्यार और आशीर्वाद दिया. एक रात, ढेर सारी यादें, खूब सारी हंसी-मजाक, थोड़ा डांस और हमारे सभी पसंदीदा लोगों का एक ही छत के नीचे होना.

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'हमारी संगीत और सगाई की शाम वैसी ही रही, जैसी हमने सोची थी, बल्कि उससे भी ज्यादा खास. थोड़ी मस्ती, ढेर सारा प्यार और ऐसी यादें, जिन्हें हम आने वाले कई सालों तक याद करते रहेंगे.'

रश्मि देसाई से हुई थी पहली शादी

बता दें कि नंदिश सिंह संधू की ये दूसरी शादी है, उनकी पहली शादी टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई से साल 2012 में हुई थी. ये लव मैरिज थी, जो साल 2016 में टूट गई. हालांकि कपल साल 2014 में ही एक-दूसरे से अलग हो चुका था. इस दौरान रश्मि ने नंदिश पर फिजिकल और मेंटल अब्यूज जैसे आरोप भी लगाए थे.

अब तलाक के 10 साल बाद नंदिश फिर शादी करेंगे, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 नवंबर को कोलकाता में हो चुकी है. बात करें उनकी पत्नी कविता बनर्जी की, तो वो एक्टर से 11 साल छोटी बताई जा रही हैं.

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