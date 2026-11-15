scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Nandish Sandhu Second Marriage: 11 साल छोटी एक्ट्रेस संग दूसरी शादी को तैयार मशहूर टीवी एक्टर, संगीत में हुआ रोमांटिक, Video

रश्मि देसाई से तलाक के बाद टीवी एक्टर नंदिश सिंह संधू दूसरी शादी करने जा रहे हैं. 11 साल छोटी गर्लफ्रेंड कविता बनर्जी से उनका रिश्ता जुड़ने जा रहा है. इस खुशी के मौके की शुरुआत संगीत सेरेमनी से हुई, जहां दोनों एक-दूसरे की बाहों में रोमांटिक होते दिखाई दिए.

Advertisement
X
दूसरी शादी करने जा रहे नंदिश संधू (Photo: ITGD)
दूसरी शादी करने जा रहे नंदिश संधू (Photo: ITGD)

टीवी के सीरियल्स, फिल्मों और अब ओटीटी पर अपना नाम बना रहे एक्टर नंदिश सिंह संधू कुछ ही समय में दोबारा शादीशुदा जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं. टीवी एक्ट्रेस कविता बनर्जी से उनकी शादी होने जा रही है. पिछले साल दोनों का रोका हुआ था, जिसके बाद उनकी शादी का इंतजार किया जा रहा था. अब फैंस का इंतजार खत्म हो रहा है. हाल ही में नंदिश और कविता की संगीत सेरेमनी हुई, जिसकी झलक कपल ने भी शेयर की है. 

नंदिश की होने वाली है दूसरी शादी

नंदिश संधू और कविता बनर्जी ने अपनी संगीत सेरेमनी की वीडियो साझा की है, जिसमें दोनों का परिवार हंसता-खेलता दिख रहा है. सभी कपल के लिए खुश हैं, और खुलकर नाच रहे हैं. नंदिश और कविता भी इस खुशी के मौके पर झूम रहे हैं, और एक-दूसरे में खोए हुए नजर आए हैं. उनका रोमांटिक अंदाज सबको पसंद आया है. 

सम्बंधित ख़बरें

ashami desai moved on arhaan khan
तलाकशुदा एक्ट्रेस संग रिश्ता, सलमान के गुस्से ने उजाड़ा करियर?
Rashmi Desai
4 साल बाद TV पर रश्मि का कमबैक, चलेगा 'तपस्या' जैसा जादू?
Rashami Desai
खत्म हुए पैसे-डूबा करियर, TV एक्ट्रेस की जिंदगी का खौफनाक दौर, मां से तोड़ा नाता
vaishnavi macdonalds claims sidharth shukla abused rashmi desai
'रश्मि देसाई से बदसलूकी करते थे सिद्धार्थ', ऑन-स्क्रीन मां का दावा
Sana Khan
शोबिज छोड़ मौलाना से की सीक्रेट शादी, अकेली पड़ गई थीं सना, बोलीं- दोस्तों ने...

इस खुशी के मौके पर नंदिश ने अपने चाहने वालों का भी शुक्रिया अदा किया जो उन्हें और उनकी मंगेतर को दुआएं भेज रहे हैं. एक्टर ने लिखा है- शादी से ठीक पहले, हम सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने हमें इतना प्यार और आशीर्वाद दिया. एक रात, ढेर सारी यादें, खूब सारी हंसी-मजाक, थोड़ा डांस और हमारे सभी पसंदीदा लोगों का एक ही छत के नीचे होना. 

Advertisement

'हमारी संगीत और सगाई की शाम वैसी ही रही, जैसी हमने सोची थी, बल्कि उससे भी ज्यादा खास. थोड़ी मस्ती, ढेर सारा प्यार और ऐसी यादें, जिन्हें हम आने वाले कई सालों तक याद करते रहेंगे.'

रश्मि देसाई से हुई थी पहली शादी

बता दें कि नंदिश सिंह संधू की ये दूसरी शादी है, उनकी पहली शादी टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई से साल 2012 में हुई थी. ये लव मैरिज थी, जो साल 2016 में टूट गई. हालांकि कपल साल 2014 में ही एक-दूसरे से अलग हो चुका था. इस दौरान रश्मि ने नंदिश पर फिजिकल और मेंटल अब्यूज जैसे आरोप भी लगाए थे. 

अब तलाक के 10 साल बाद नंदिश फिर शादी करेंगे, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 नवंबर को कोलकाता में हो चुकी है. बात करें उनकी पत्नी कविता बनर्जी की, तो वो एक्टर से 11 साल छोटी बताई जा रही हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Nandish Sandhu Second Marriage: 11 साल छोटी एक्ट्रेस संग दूसरी शादी को तैयार मशहूर टीवी एक्टर, संगीत में हुआ रोमांटिक, Video |
    December Travel Destinations: बर्फबारी, रेगिस्तान या समंदर... दिसंबर में घूमने के लिए बेस्ट हैं भारत की ये 10 जगहें |
    आजाद भारत की सियासी दास्तान |
    डोनबास के बदले यूक्रेन को NATO सदस्यता? अमेरिका के प्रस्ताव पर जेलेंस्की का बड़ा खुलासा |
    India vs New Zealand 5th ODI Live Score: भारत-न्यूजीलैंड के बीच आज निर्णायक वनडे मुकाबला, किसने जीता टॉस? |
    प्रयागराज: चलती ट्रेन में चढ़ते समय फिसला महिला का पैर, RPF जवान ने दौड़कर बचाई जान, VIDEO |
    राजस्थान: श्रीगंगानगर ट्रेन ट्रैक ब्लास्ट केस में PAK कनेक्शन आया सामने, दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार |
    जम्मू-कश्मीर: डंपर में लाए गए शहीद SPO के शव! भावुक हुईं BJP विधायक, अफसरों पर फूटा गुस्सा |
    'तुम्हें मसाला चाहिए, मुझे नतीजे', आंध्र CM चंद्रबाबू नायडू के बयान पर विजय की TVK का आया जवाब |
    डेटिंग ऐप पर दोस्ती, शादी के लिए कनाडा से नीमराना आई 61 साल की महिला, उम्र जानकर युवक ने कर दिया इनकार
    Advertisement