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होर्मुज में धधके तीन जहाज, समुद्र में बिछी बारूदी सुरंगों से टकराकर लगी आग

होर्मुज में शनिवार को तीन तेल टैंकरों में आग लगी. ईरान की नौसेना ने दावा किया कि तीनों जहाज समुद्र में बिछी बारूदी सुरंगों से टकराए थे.

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बारूदी सुरंगों से टकराए तीन ऑयल टैंकर. (File Photo)
बारूदी सुरंगों से टकराए तीन ऑयल टैंकर. (File Photo)

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में शनिवार को तीन तेल टैंकरों में आग लग गई. समुद्र में बिछी बारूदी सुरंगों से टकराने के बाद तीनों जहाज आग की चपेट में आ गए. ईरान की नौसेना ने इसकी जानकारी दी है. सुबह एक टैंकर होर्मुज के पूर्वी हिस्से में माइंस से टकराया, जबकि दो अन्य जहाज दिन में बाद में इसकी चपेट में आए. इस बीच, ईरानी नौसेना की चेतावनी के बाद दो अन्य टैंकरों को अपना रास्ता बदलकर फारस की खाड़ी की ओर लौटना पड़ा.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार सुबह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पूर्वी हिस्से में एक तेल टैंकर नौसैनिक बारूदी सुरंग से टकराया. इसके बाद दिन में दो अन्य टैंकर भी समुद्र में बिछी माइंस की चपेट में आ गए. ईरान के सरकारी मीडिया ने नौसेना के हवाले से तीनों जहाजों में आग लगने की जानकारी दी. वहीं, ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स नेवी के हवाले से बताया कि शाम को जिन दो टैंकरों में आग लगी, वे प्रतिबंधित समुद्री रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे थे. ईरानी नौसेना के मुताबिक, दोनों जहाज तय रास्ते का उल्लंघन कर रहे थे. इसी दौरान वे बारूदी सुरंगों से टकरा गए. टक्कर के बाद धमाके हुए और दोनों जहाजों में आग लग गई.

चेतावनी के बाद वापस लौटे दो टैंकर

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ईरान के सरकारी टीवी ने रविवार सुबह बताया कि शनिवार को दो अन्य तेल टैंकर भी होर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे थे. हालांकि, ईरानी नौसेना की चेतावनी मिलने के बाद दोनों जहाजों ने अपना रास्ता बदल लिया. वे आगे बढ़ने के बजाय फारस की खाड़ी की ओर लौट गए.

बता दें कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर पाबंदियां लगा रखी हैं. उसका कहना है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों को निशाना बनाया गया है. ईरान इस अहम समुद्री रास्ते पर अपना नियंत्रण मजबूत करना चाहता है. साथ ही इसके जरिए अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है.

हालांकि, रॉयटर्स ने टैंकरों के बारूदी सुरंगों से टकराने और आग लगने की खबरों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है.
 

क्या होती हैं समुद्री बारूदी सुरंगें?

समुद्री बारूदी सुरंगें पानी में बिछाई जाने वाली विस्फोटक डिवाइस होती हैं. इनका इस्तेमाल दुश्मन के जहाजों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है. जब कोई जहाज इनके संपर्क में आता है तो विस्फोट हो सकता है. ईरानी नौसेना का दावा है कि शनिवार को तीनों टैंकर इसी तरह की सुरंगों से टकराए.

दुनिया के तेल कारोबार के लिए क्यों अहम है होर्मुज?

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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान और ओमान के बीच स्थित समुद्री रास्ता है. यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है. सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से बड़ी मात्रा में तेल और गैस इसी रास्ते से दूसरे देशों तक पहुंचते हैं. दुनिया के तेल कारोबार के लिए यह रास्ता बेहद अहम है. यहां जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने पर तेल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है. यही वजह है कि होर्मुज में टैंकरों से जुड़ी इस घटना पर दुनिया की नजर है.
 

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