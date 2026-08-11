scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिजनौर में जनाजे को देखकर थम गए कांवड़ियों के कदम, डीजे बंद कर दिया रास्ता, VIDEO VIRAL

बिजनौर के स्योहारा में हिंदू-मुस्लिम भाईचारे और गंगा-जमुनी तहजीब की एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली. पूर्व शिक्षक के जनाजे के सम्मान में कांवड़ यात्रियों ने अपना काफिला रोक दिया और डीजे बंद कर पहले जनाजे को रास्ता दिया. इस पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Advertisement
X
बिजनौर में जनाजे को देखकर थम गए कांवड़ियों के कदम (Photo- Screengrab)
बिजनौर में जनाजे को देखकर थम गए कांवड़ियों के कदम (Photo- Screengrab)

Uttar Pradesh News: बिजनौर जिले के स्योहारा में सोमवार को पूर्व शिक्षक नसीम जफर साहब के निधन के बाद निकले जनाजे के दौरान हिंदू-मुस्लिम भाईचारे की खूबसूरत मिसाल देखने को मिली. चौधरी उस्मान अली खान चौराहे से गुजर रहे जनाजे को देखकर वहां से निकल रहे सैकड़ों कांवड़ यात्रियों ने तुरंत अपना काफिला रोक दिया. 

कांवड़ियों ने धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए तेज आवाज में बज रहा डीजे पूरी तरह बंद कर दिया और जनाज़े को पहले निकलने का रास्ता दिया. इंसानियत और आपसी सम्मान का यह दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कांवड़ियों के व्यवहार ने जीता लोगों का दिल

सम्बंधित ख़बरें

संभल में एसपी केके विश्नोई की फोटो लगी कांवड की खूब चर्चा हो रही (Photo ITG)
IPS वाली कांवड़... संभल पहुंचते ही गूंजे SP केके बिश्नोई के जयकारे
Sambhal Kanwad Yatra
संभल में जामा मस्जिद के पास से गुजरे कांवड़िए
Delhi traffic
कांवड़ रूट और दफ्तर टाइम में बारिश! दिल्ली NCR में ट्रैफिक बेहाल
Lord Shiva
सावन की शिवरात्रि पर इस मुहूर्त में करें पूजा
A surge of faith in Sambhal late at night (Photo: ITG)
जब संभल की जामा मस्जिद के पास से गुजरा कांवड़ियों का जत्था

कांवड़ यात्रियों द्वारा चौराहे से पहले ही रुक जाने और डीजे बंद करके जनाजे को रास्ता देने के इस व्यवहार ने मौके पर मौजूद लोगों का दिल जीत लिया. यह वाकया बिजनौर के स्योहारा की गंगा-जमुनी तहजीब और मजबूत आपसी भाईचारे की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है. धर्म अलग होने के बावजूद इंसानियत और एक-दूसरे की धार्मिक आस्थाओं के सम्मान को सबसे ऊपर रखने की इस पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

Advertisement

आज के दौर में जब छोटी-छोटी बातों पर गलतफहमियां पैदा की जाती हैं, तब यह दृश्य संदेश देता है कि समाज में भाईचारा आज भी जिंदा है. जनाजे के सम्मान में कांवड़ यात्रा रोकने का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    बाइक बुक की, ड्राइवर ले आया कार... युवती ने पोस्ट लिखकर सुनाई आपबीती |
    बिजनौर में जनाजे को देखकर थम गए कांवड़ियों के कदम, डीजे बंद कर दिया रास्ता, VIDEO VIRAL |
    किसान क्रेडिट कार्ड से 5 लाख तक का लोन, ब्याज भी है कम! जानें अप्लाई करने का तरीका |
    'तमिल से ज्यादा ईसाई धर्म ने सिखाया', वित्त मंत्री के बयान पर मचा विवाद, BJP बोली- माफी मांगे |
    इस्लामिक NATO जैसा ही बना था 'बगदाद पैक्ट', जंग हुई तो दो टुकड़ों में बंट गया पाकिस्तान, नहीं आई मदद |
    महाराष्ट्र में जहरीले सांप के काटने से तीन छात्राओं की मौत, जानिए क्यों नहीं बचा पाए डॉक्टर |
    Gen-Z पर आगे बढ़ रहे आकाश आनंद, लेकिन चंद्रशेखर को लेकर अलर्ट! समझें रणनीति |
    अमेरिका में पढ़ाई का सपना रह गया अधूरा, सड़क हादसे में भारतीय छात्र की मौत |
    10वीं में 52%, 3 बार IIT में फेल, 12 साल खाए धक्के, अब BPSC पास कर बनें अधिकारी |
    'संन्यास के बाद सचिन पाजी का फोन आया...', अंज‍िक्य रहाणे ने खोला राज, व‍िराट कोहली-रोहित शर्मा का कैसा था र‍िएक्शन
    Advertisement