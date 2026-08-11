'तमिल से ज्यादा ईसाई धर्म ने सिखाया', वित्त मंत्री के बयान पर मचा विवाद, BJP बोली- माफी मांगे

तमिलनाडु के वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन के तमिल भाषा और ईसाई धर्म को लेकर दिए एक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है. विधानसभा में अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि जितना ईसाई धर्म ने उन्हें सिखाया है, उतना तमिल भाषा पढ़कर नहीं सीखा जा सकता.

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दरअसल MDMK विधायक टी.एम. राजेंद्रन ने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री की तमिल भाषा पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री के भाषण में व्याकरण की कई गलतियां थीं और वो बीच में अंग्रेजी बोलने लगे थे. राजेंद्रन ने सुझाव दिया कि भविष्य में मौका मिलने पर वित्त मंत्री को बिना गलती के तमिल बोलनी चाहिए.

राजेंद्रन की टिप्पणी पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री मैरी विल्सन ने कहा कि ईसाई धर्म ने उन्हें प्यार, शांति और करुणा की भाषा सिखाई है. उन्होंने ये भी कहा कि भले ही कोई कितनी भी तमिल पढ़ ले, कुछ लोग इन मूल्यों को नहीं समझ पाएंगे.



'मैं जन्म से ईसाई हूं'



विल्सन ने कहा, 'मैंने ये बाइबिल में पढ़ा है और मैं जन्म से ईसाई हूं.' उन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकता शासन और राज्य की तरक्की है, न कि भाषाई औपचारिकताएं. उन्होंने आरोप लगाया कि आलोचक काम पर ध्यान देने के बजाय उनके बोलने के तरीके, उनके रंग-रूप, जाति और लिंग पर तंज कस रहे हैं.

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वित्त मंत्री का कहना है कि आलोचकों को खुश करने के लिए अपने बोलने का तरीका नहीं बदल सकते.



बीजेपी ने साधा निशाना, सार्वजनिक माफी की मांग की

मंत्री की इस टिप्पणी पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है. तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने मैरी विल्सन से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की. नागेंद्रन ने 'एक्स' पर लिखा कि अपने धर्म को ऊंचा दर्जा देना गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए तमिल भाषा को नीचा दिखाना कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता.

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वहीं, बीजेपी नेता विनोद पी. सेल्वम ने TVK पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी तमिल संस्कृति में अपनी धार्मिक मान्यताओं को शामिल करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री विजय की चुप्पी पर भी सवाल उठाए.

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