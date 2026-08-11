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बाइक बुक की, ड्राइवर ले आया कार... युवती ने पोस्ट लिखकर सुनाई आपबीती

ऐप से बुक होने वाली राइड्स ने सफर आसान किया है, लेकिन नोएडा की इस घटना ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक अहम सवाल फिर सामने ला दिया है.

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नोएडा की महिला ने रैपिडो बुक की तो ये हो गया (सांकेतिक तस्वीर)
नोएडा की महिला ने रैपिडो बुक की तो ये हो गया (सांकेतिक तस्वीर)

आज के दौर में तमाम ऐप हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं. चाहे खाना ऑर्डर करना हो या कोई सामान मंगवाना हो, अब एक क्लिक में ये जरूरी सामान आपके दरवाजे पर होते हैं. Rapido, Uber जैसे ऐप पर एक क्लिक में राइड मिल जाती है और ज्यादातर लोग इस भरोसे के साथ वाहन में बैठ जाते हैं कि ऐप पर दिख रही गाड़ी, ड्राइवर की तस्वीर और नंबर से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित है. लेकिन नोएडा में एक महिला के साथ हुई घटना ने इसी भरोसे को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

दिल्ली की एसोसिएट कंसल्टेंट मोनी शांडिल्य ने LinkedIn पर अपना अनुभव साझा किया, जिसके मुताबिक यह घटना रात करीब 11:07 बजे सेक्टर-16 नोएडा मेट्रो स्टेशन पर हुई. मोनी ने घर जाने के लिए Rapido पर बाइक बुक की थी. ऐप पर Hero Splendor और राइडर का नाम दिखाई दे रहा था. उन्हें बाइक के नंबर के आखिरी चार अंक याद थे.

मोनी के मुताबिक, राइडर फोन पर उनसे बात कर रहा था. वह गलती से मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-3 की तरफ चला गया था, जबकि मोनी गेट नंबर-4 पर इंतजार कर रही थीं. उन्होंने राइडर को यू-टर्न लेकर सही गेट पर आने को कहा. 

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यह भी पढ़ें: सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने वीकेंड पर बिल पे करने के लिए चलाई रैपिडो, सामने आई गिग वर्कर्स की असली मुश्किलें

कुछ देर बाद वहां बाइक की जगह एक कार आकर रुकी. सबसे बड़ी बात यह थी कि कार में मौजूद व्यक्ति वही था, जिससे मोनी फोन पर बात कर रही थीं, लेकिन वह ऐप पर दिखाई गई राइडर की तस्वीर से मेल नहीं खाता था. मोनी के सवाल करने पर उस व्यक्ति ने कहा कि उसकी बाइक खराब हो गई है, इसलिए वह कार लेकर आया है. उसने मोनी से कार में बैठने के लिए कहा, जिससे मोनी ने साफ इंकार कर दिया. लेकिन उनके मुताबिक वह बार-बार अंदर आने की जिद करता रहा.

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मोनी को डर लगा तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया. इसके  बाद वह ड्राइवर आगे रुका और राइड कैंसिल करने की बात कही. मोनी ने आखिरकार खुद राइड कैंसिल कर दी.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई पोस्ट

मोनी की LinkedIn पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चा तेज हो गई. कई लोगों ने उनके फैसले की तारीफ की और कहा कि बुकिंग में दिख रही जानकारी से वाहन या ड्राइवर का मेल न होने पर किसी अनजान गाड़ी में बैठने से इनकार करना ही सही कदम था. कुछ यूजर्स ने अपने साथ हुए ऐसे ही अनुभव भी साझा किए.

Rapido ने भी घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए राइडर के व्यवहार को अस्वीकार्य बताया. कंपनी ने कहा कि संबंधित अकाउंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. इस पूरे घटनाक्रम ने यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

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