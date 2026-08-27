कानपुर: AI से वीडियो बनाकर फुफेरी बहन को बताता था गर्लफ्रेंड, तंग आकर NEET छात्रा ने किया सुसाइड

कानपुर के श्याम नगर इलाके में रहने वाली NEET की तैयारी कर रही छात्रा खुशबू सिंह ने अपने कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया. रक्षाबंधन से दो दिन पहले घटी इस घटना के पीछे छात्रा का फुफेरा भाई जिम्मेदार बताया जा रहा है. गुजरात में रह रहा आरोपी एआई (AI) तकनीक का इस्तेमाल कर फर्जी वीडियो-मैसेज तैयार करता था और खुशबू के दोस्तों को भेजकर उसे अपनी गर्लफ्रेंड बताता था. इस ब्लैकमेलिंग और लगातार हो रही बदनामी से परेशान होकर छात्रा ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

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पिता की मौत के बाद घर आकर रखने लगा गलत नजर

मूल रूप से चंदौली निवासी नरेंद्र प्रताप सिंह के परिवार में उनके एक बेटे अभिषेक और दो बेटियां खुशबू व खुशी हैं. खुशबू की मां नेहा और भाई के अनुसार, करीब एक साल पहले जब छात्रा के पिता की जहर खाने से मौत हुई थी, तब बुआ का लड़का उनके घर आया था. उसी दौरान वह खुशबू पर गलत नजर रखने लगा, जिसके बाद परिजनों ने उसे डांटकर वापस भेज दिया था.

गुजरात जाकर दोस्तों को भेजने लगा एआई से बने मैसेज

गुजरात जाने के बाद भी आरोपी सुधरा नहीं. उसने वहां से खुशबू के दोस्तों को एआई से बने वीडियो और मैसेज भेजने शुरू कर दिए, जिसमें वह खुशबू को अपनी गर्लफ्रेंड बताता था. खुशबू ने परिजनों से इसकी शिकायत की थी. घर वालों ने आरोपी को समझाया और डांटा भी, लेकिन वह नहीं माना. खुशबू की मां ने रोते हुए कहा कि जब अपनी सगी ननद का लड़का ही ऐसी हरकत करेगा, तो किस पर भरोसा करें.

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पुलिस कर रही पोस्टमार्टम और तहरीर का इंतजार

लगातार हो रही बदनामी से बेहद परेशान खुशबू ने बुधवार सुबह नहाकर निकलने के बाद कमरे में फांसी लगा ली. इस मामले में एसीपी आशुतोष सिंह ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों की तरफ से दी जाने वाली तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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