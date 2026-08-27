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कौन थी वो एक्ट्रेस जिसके साथ की थी पार्टी, ड्रॉप किया घर? PAK क्रिकेटर शोएब अख्तर ने खोला IPL का राज!

शोएब अख्तर ने IPL के दिनों का एक दिलचस्प किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया कि पार्टी के बाद वह एक एक्ट्रेस को घर छोड़कर सीधे शाहरुख खान के घर मन्नत पहुंचे थे.

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शोएब अख्तर ने खोला IPL वाला राज (Photo: ITGD)
शोएब अख्तर ने खोला IPL वाला राज (Photo: ITGD)

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर एक बार फिर अपने पुराने दिनों को याद कर चर्चा में आ गए हैं. इस बार उन्होंने अपने IPL के दिनों और मुंबई में बिताए वक्त का एक दिलचस्प किस्सा सुनाया है. शोएब ने बताया कि एक IPL पार्टी के बाद वह एक एक्ट्रेस को उनके घर छोड़ने गए थे और वहां से सीधे शाहरुख खान के घर ‘मन्नत’ पहुंच गए. हालांकि, शोएब ने उस एक्ट्रेस का नाम नहीं बताया. यही वजह है कि उनका यह किस्सा सामने आते ही लोगों की दिलचस्पी और बढ़ गई है.

IPL पार्टी के बाद एक्ट्रेस को छोड़ा घर

एक पॉडकास्ट में अपने पुराने दिनों को याद करते हुए शोएब ने बताया कि IPL के बाद एक पार्टी हुई थी. पार्टी खत्म होने के बाद वह एक एक्ट्रेस को उनके घर छोड़कर आए. शोएब ने कहा- हम IPL के बाद पार्टी में थे, फिर मैं उनको छोड़कर आया. मैंने उनको फोन किया. उन्होंने कहा कि वो पहुंच गई हैं. फिर मैं मन्नत चला गया और फिर वहां से आगे चला गया.

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शोएब ने यह भी बताया कि उस दौर में उनकी कई लोगों के साथ काफी करीबी दोस्ती थी और आज भी उनमें से कुछ लोगों के साथ उनकी दोस्ती बरकरार है.

लेकिन कौन थीं वो एक्ट्रेस?- यही इस पूरे किस्से का सबसे दिलचस्प हिस्सा है. शोएब ने एक्ट्रेस का नाम नहीं लिया और न ही उनकी पहचान को लेकर कोई और जानकारी दी. उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि IPL पार्टी के बाद उन्होंने उन्हें घर छोड़ा था.

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2008 में KKR के लिए खेले थे शोएब

यह किस्सा शोएब अख्तर के IPL वाले दौर का है. उन्होंने IPL के पहले सीजन यानी 2008 में शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए खेला था.

KKR के साथ जुड़ने की वजह से शोएब को शाहरुख खान और उनके बॉलीवुड सर्कल के साथ वक्त बिताने का मौका भी मिला. उस समय भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आज के मुकाबले ज्यादा सहज थे, इसलिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का भारत आना-जाना और बॉलीवुड से मेलजोल भी ज्यादा आम था.

शाहरुख से दोस्ती का भी किया जिक्र

शोएब की बातों से साफ है कि उस दौर में बॉलीवुड और क्रिकेट की दुनिया के कई लोगों से उनकी अच्छी दोस्ती थी. उन्होंने अपने पुराने दोस्तों के साथ बिताए समय को याद करते हुए कहा कि उनमें से कई लोगों के साथ उनकी बहुत करीबी दोस्ती थी और आज भी कायम है.

इसी सिलसिले में उन्होंने उस रात का किस्सा भी सुनाया-पार्टी, एक्ट्रेस को घर छोड़ना और फिर मन्नत जाना. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि मन्नत पहुंचने के बाद वह वहां किससे मिले या आगे कहां गए. शोएब अख्तर ने सलमान खान की भी खूब तारीफ की. उन्होंने कहा कि सलमान की पर्सनैलिटी और लोगों की मदद करने का उनका अंदाज उन्हें काफी पसंद है.

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शोएब ने कहा कि उनकी कद-काठी थोड़ी सलमान जैसी है, लेकिन सलमान उनसे कहीं बेहतर इंसान हैं. उन्होंने सलमान को बेहद नेकदिल बताते हुए कहा कि वह खूब चैरिटी करते हैं और लोगों की काफी मदद करते हैं. यहां तक कि शोएब ने अपने बारे में कहा- मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूं.

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