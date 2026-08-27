Remove Hair Naturally: ब्यूटी पार्लर को कहें बाय? आटे और हल्दी से हटाएं चेहरे के अनचाहे बाल, चेहरे पर भी आएगी चमक

Remove Hair Naturally: चेहरे के अपर लिप्स, फोरहेड या साइडबर्न पर मौजूद अनचाहे बाल अक्सर चेहरे की खूबसूरती को फीका कर देते हैं. इन्हें हटाने के लिए थ्रेडिंग या वैक्सिंग कराने में न केवल तेज दर्द सहना पड़ता है, बल्कि बार-बार पार्लर जाने का समय भी नहीं मिल पाता. कई बार थ्रेडिंग कराने से संवेदनशील त्वचा पर छोटे-छोटे दाने और रेडनेस की समस्या हो जाती है.

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अगर आप बिना किसी दर्द और बिना पैसे खर्च किए घर पर ही अनचाहे बालों से छुटकारा पाना चाहती हैं तो चावल का आटा, हल्दी और शहद/दूध का यह घरेलू नुस्खा बेहद कारगर है. चावल के आटे का दानेदार टेक्सचर त्वचा के रोमछिद्रों से अनचाहे बालों की जड़ों को ढीला करके उन्हें आसानी से बाहर निकाल देता है, जबकि दूध और शहद चेहरे की स्किन को रुई जैसा बेहद नरम और चमकदार बनाते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने और इस्तेमाल करने का सबसे सही तरीका.

सामग्री

चावल का आटा - 2 बड़े चम्मच (बारीक पिसा हुआ)

कस्तूरी/अंबा हल्दी - 1/2 छोटा चम्मच (यह चेहरे पर पीलापन नहीं छोड़ती)

शहद - 1 बड़ा चम्मच (त्वचा में नमी और कसावट के लिए)

कच्चा दूध या गुलाब जल - 2 से 3 बड़े चम्मच (पेस्ट बनाने के लिए)

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बनाने और इस्तेमाल का तरीका

एक छोटी कटोरी में चावल का आटा, हल्दी, शहद और कच्चा दूध मिलाएं. इसे अच्छे से फेंटकर एक गाढ़ा और चिकना पेस्ट बना लें.

पैक लगाने से पहले चेहरे को सादे पानी से धोकर अच्छे से सुखा लें ताकि त्वचा पर कोई तेल या मेकअप न रहे.

ब्रश या उंगलियों की मदद से इस पेस्ट को अपने चेहरे के उन हिस्सों पर लगाएं जहां अनचाहे बाल हैं (जैसे अपर लिप्स, चिन या साइडबर्न). पेस्ट को बालों की उगने की दिशा में एक मोटी परत के रूप में लगाएं.

इस पैक को चेहरे पर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि यह 80% तक सूख जाए. (पैक को 100% कड़क होकर सूखने न दें, हल्का गीलापन रहने दें).

जब पैक सूख जाए तो हाथों को हल्का सा गीला करें और बालों की उगने की विपरीत दिशा में हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में रगड़ते हुए पैक छुड़ाएं. इससे चावल के आटे के फ्रिक्शन के कारण बाल आसानी से टूटकर निकल जाएंगे.

पूरा पैक साफ होने के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें ताकि पोर्स बंद हो जाएं.

धोने के बाद चेहरे पर थोड़ा सा एलोवेरा जेल या हल्का मॉइश्चराइजर लगा लें. हफ्ते में 2 बार इस प्रक्रिया को दोहराने से फेशियल हेयर की ग्रोथ धीरे-धीरे कम हो जाती है और स्किन रुई जैसी सॉफ्ट बनी रहती है.

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