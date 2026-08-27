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IND vs SL: सोनल दिनुषा ने रच दिया नया इतिहास... भारत के खिलाफ ऐसा करने वाले पहले श्रीलंकाई

बाएं हाथ के बैटर सोनल दिनुषा का यह प्रदर्शन उनके छोटे से टेस्ट करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बन गया है. भारतीय टीम के खिलाफ लगातार चार टेस्ट पारियों में 50 प्लस स्कोर बनाकर उन्होंने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम अंकित करा लिया है.

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सोनल दिनुषा का कोलंबो टेस्ट में बल्ले से धमाका. (Photo: PTI)
सोनल दिनुषा का कोलंबो टेस्ट में बल्ले से धमाका. (Photo: PTI)

India vs Sri Lanka 2nd Test, Colombo: श्रीलंका के युवा बल्लेबाज सोनल दिनुषा ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है. दिनुषा ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज की चारों पारियों में 50+ का स्कोर बनाकर इतिहास रच दिया.

भारत के खिलाफ मौजूदा सीरीज में दिनुषा ने लगातार अपने बल्ले से प्रभाव छोड़ा. गॉल टेस्ट मैच के दौरान पहली पारी में 100 रन बनाने बाद उन्होंने दूसरी पारी में भी अर्धशतक (84 रन) जड़ा था. फिर कोलंबो में भी उनका यह शानदार प्रदर्शन जारी रहा. सिहलीज स्पोट्स क्लब (SSC) में आयोजित इस मुकाबले में सोनल ने श्रीलंका के लिए पहली इनिंग्स में 103 रन बनाए थे. फिर दूसरी पारी में भी उन्होंने कमाल कर दिया.

सोनल दिनुषा ऐसे पहले श्रीलंकाई बल्लेबाज हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ अपनी शुरुआती चार टेस्ट पारियों में 50 या उससे ज्यादा के स्कोर किए हैं. यह निरंतरता उनके प्रदर्शन को और खास बनाती है. भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ लगातार चार पारियों में अर्धशतक या उससे ज्यादा रन बनाना किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी उपलब्धि है.

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वैसे सोनल दिनुषा ऐसे पांचवें बल्लेबाज हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ ऐसी उपलब्धि हासिल की है. भारत के खिलाफ अपनी पहली चार टेस्ट पारियों में 50+ स्कोर करने वाले बल्लेबाजों की सूची में डगलस जार्डिन, एवर्टन वीक्स, क्लाइड वॉल्कॉट और केन बैरिंगटन जैसे दिग्गज शामिल हैं. खास बात यह है कि जार्डिन और वीक्स ने भारत के खिलाफ अपनी पहली पांच टेस्ट पारियों में भी 50+ स्कोर किया था. वीक्स ने तो लगातार चार शतक लगाने के बाद पांचवीं पारी में 90 रन बनाए थे.

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भारत के खिलाफ पहले चार टेस्ट पारियों में 50+ स्कोर
डगलस जार्डिन (इंग्लैंड, 1932-1934)
एवर्टन वीक्स (वेस्टइंडीज, 1948)
क्लाइड वाल्कॉट (वेस्टइंडीज, 1948)
केन बैरिंगटन (इंग्लैंड, 1959)
सोनल दिनुषा (श्रीलंका, 2026)

सोनल दिनुषा श्रीलंका के ऐसे तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने दो मैचों की टेस्ट सीरीज की हर पारी में 50 या उससे ज्यादा रन बनाए. कुमार संगकारा ने 2013 में बांग्लादेश और 2014 में इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट सीरीज की चारों पारियों में फिफ्टी प्लस स्कोर किए थे. इसके अलावा दिमुथ करुणारत्ने ने 2018 में साउथ के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज की चारों पारियों में 50+ स्कोर बनाया था. अब दिनुषा ने भारत के खिलाफ 2026 की सीरीज में यह उपलब्धि हासिल करके खास सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया है.

चारों पारियों में 50+ स्कोर (दो मैचों की टेस्ट सीरीज)
कुमार संगकारा vs बांग्लादेश (घरेलू, 2013)
कुमार संगकारा vs इंग्लैंड (विदेशी, 2014)
दिमुथ करुणारत्ने vs साउथ अफ्रीका (घरेलू, 2018)
सोनल दिनुषा बनाम भारत (घरेलू, 2026)

सोनल दिनुषा का यह प्रदर्शन इसलिए भी खास है क्योंकि भारत के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज की चारों पारियों में 50+ स्कोर बनाने वाले वह दुनिया के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज हैं. उनसे पहले यह कारनामा जिम्बाब्वे के दिग्गज एंडी फ्लावर ने किया था. साल 2000 में भारत दौरे पर फ्लावर ने चार पारियों में क्रमशः 183, 70, 55 और 232* रन बनाए थे. यानी उन्होंने उस सीरीज में चारों पारियों में 50 से ज्यादा रन बनाए थे.

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