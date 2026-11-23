Uttar Pradesh News: मथुरा के थाना सुरीर क्षेत्र के गांव नगला फोंदा में चचेरे भाइयों प्रशांत और कान्हा राघव की घुड़चढ़ी से पहले उनके जीजा योगेश कुमार उर्फ भूरा ठाकुर ने दोनों को एक-एक करोड़ रुपये की नोटों की माला पहनाई. दूल्हों की शादी गोवर्धन के मुड़सेरस गांव की युवतियों से तय हुई थी. जीजा ने खास तोहफे के तौर पर 500 रुपये के नोटों की माला तैयार कराई थी. भारी और लंबी मालाएं पहनाने के लिए दूल्हों को छत पर खड़ा किया गया और कई लोगों की मदद से इन्हें संभाला गया.

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छत पर खड़ा कर पहनाई गई मालाएं

नगला फोंदा निवासी योगेंद्र सिंह और कुशलपाल सिंह के बेटे प्रशांत और कान्हा राघव की घर निकासी शनिवार शाम पांच बजे होनी थी. मालाओं की लंबाई और वजन इतना अधिक था कि उन्हें संभालने के लिए कई लोगों को जुटना पड़ा. इसी वजह से दोनों दूल्हों को छत पर खड़ा करके मालाएं पहनाई गईं.

वीडियो वायरल और चर्चा तेज

रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजस्थान के कामां क्षेत्र के गांव नंदोला निवासी और काम्या सरपंच जीजा योगेश कुमार उर्फ भूरा ठाकुर के इस अंदाज का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ग्रामीणों और रिश्तेदारों ने इस पल को मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है.

किसान नेता महावीर स्वामी के भतीजे हैं दोनों दूल्हे

बताया जा रहा है कि दोनों दूल्हे किसान नेता महावीर स्वामी के भतीजे हैं. शनिवार को हुई इस अनोखी घुड़चढ़ी में एक-एक करोड़ रुपये की मालाओं को लेकर लोगों में हैरानी और उत्सुकता दिखी, वहीं इंटरनेट मीडिया पर इस घटना को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

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