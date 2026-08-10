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बलिया: दूसरी शादी रचाने निकले मजहरूल की पहली पत्नी ने बीच सड़क की धुनाई, वीडियो वायरल

बलिया के सिकंदरपुर चौराहे पर बिना तलाक दिए दूसरी शादी रचाने पहुंचे वाराणसी निवासी पति को पहली पत्नी ने बीच सड़क पर दबोच लिया. पत्नी ने सरेराह थप्पड़ों की बारिश कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली.

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बलिया में पति-पत्नी के बीच विवाद (Photo- ITG)
बलिया में पति-पत्नी के बीच विवाद (Photo- ITG)

वाराणसी निवासी मजहरूल हक द्वारा बलिया जिले के सिकंदरपुर क्षेत्र स्थित मीनापुर में बिना तलाक दूसरी शादी रचाने की कोशिश को पहली पत्नी ने रोक दिया. रविवार को पहली पत्नी ने पति की हकीकत जानकर सिकंदरपुर चौराहे पर उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया है. 

साल 2018 में शादी के बाद मामला अदालत में लंबित होने के बावजूद पति चोरी-छिपे शादी रचाने पहुंचा था. मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया, जबकि पति का दावा है कि उनका तलाक हो चुका है.

चौराहे पर जमकर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा

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दूसरी शादी रचाने निकले मजहरूल हक को सिकंदरपुर चौराहे पर पहली पत्नी ने परिजनों संग घेर लिया. इसके बाद पत्नी ने बिना देर किए पति पर थप्पड़ों की बौछार कर दी. देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. इस दौरान पति और पत्नी दोनों पक्षों के लोगों के बीच जमकर कहासुनी भी हुई, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

बिना तलाक दूसरी शादी का आरोप, पति का दावा अलग

पीड़ित पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर बताया कि उनकी शादी साल 2018 में हुई थी और विवाद का मामला अदालत में विचाराधीन है. उसने बिना तलाक दूसरी शादी पर रोक लगाने की मांग की है. वहीं दूसरी तरफ पति का कहना है कि उनका तलाक हो चुका है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह स्थिति को शांत कराया.

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