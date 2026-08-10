scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मैं तो ₹500 का भी भरा लूंगा, आम आदमी का क्या', धमकी के बाद E20 पर पंजाबी सिंगर ने फिर उठाए सवाल

E20 Petrol Controversy: पंजाबी सिंगर रेशम सिंह इससे पहले भी E20 के विरोध में वीडियो शेयर कर चुके हैं. जिसको लेकर उन्हें धमकियां भी मिली थीं. अब एक बार फिर से उन्होंने सरकार से प्योर पेट्रोल के लिए अपील की है.

Advertisement
X
सिंगर का कहना है कि E20 का वीडियो शेयर करने पर उन्हें धमकी मिली थी. Photo: Screengrab
सिंगर का कहना है कि E20 का वीडियो शेयर करने पर उन्हें धमकी मिली थी. Photo: Screengrab

पंजाबी सिंगर रेशम सिंह अनमोल एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्होंने इथेनॉल ब्लेंडेड E20 पेट्रोल पर सवाल उठाते हुए कहा था कि, उनकी डिफेंडर एसयूवी मिलावटी पेट्रोल के चलते चलते-चलते बंद हो गई थी. एक बार फिर रेशम का नया वीडियो चर्चा में हैं, जिसमें वो सरकार ने प्योर पेट्रोल की कीमत कम करने की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि आखिर एक आम आदमी इतना महंगा प्रीमियम पेट्रोल कैसे भरवा सकता है.

हरियाणा के रहने वाले रेशम सिंह अनमोल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें वो एक पेट्रोल पर पहुंचते हैं और पेट्रोल पंप कर्मचारी से पूछते हैं कि "XP100 है क्या, जिसका जवाब कर्मचारी हां में देता है. फिर रेशम कहते हैं कि, शुक्र है कि प्रीमियम पेट्रोल है. वो अपनी डिफेंडर एसयूवी में XP100 प्रीमियम पेट्रोल डलवाते हैं और कहते हैं कि, "भगवान का शुक्र है कि प्रीमियम पेट्रोल मिल गया. मुझे लगातार कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि, माइलेज कम हो रहा है. "

रेशम ने कहा कि, "XP100 बहुत ही मुश्किल से मिल रहा है जिसकी कीमत 167 रुपये लीटर है. मैंने आज अपने डिफेंडर में 13,000 रुपये का पेट्रोल डलवाया है,  मैं तो 500 रुपये लीटर भी भरवा सकता हूं, लेकिन आम आदमी का क्या? मैं सरकार से अपील करता हूं कि, वो प्योर पेट्रोल की कीमत कम करे और तकरीबन हर पेट्रोल पंप पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराए."

सम्बंधित ख़बरें

E20 Impact on Car Sales
पेट्रोल कारों पर E20 की मार! बदल रहा ग्राहकों का मूड, इन गाड़ियों की डिमांड
Maruti WagonR flex fuel mileage
E85 पेट्रोल पर दौड़ी WagonR! कितना माइलेज देती है Flex-Fuel कार
GOBARdhan explaind
माइलेज, इंजन, मेंटनेंस पर असर! Bio-CNG के लिए कार में करना होगा बदलाव?
Arvind Kejriwal Over E20 Petrol Implementation
'140 करोड़ को पीटकर कह रहें... बोल E20 सही है', केजरीवाल ने ली चुटकी
'दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही...', E20 फ्यूल पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा
Advertisement

 

 

बता दें कि, इससे पहले भी रेशम सिंह E20 पेट्रोल पर सवाल खड़े कर चुके हैं. बीते 23 जुलाई को रेशम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर कहा था कि, उनकी डिफेंडर एसयूवी अचानक चलते-चलते बंद हो गई थी. जिसे सर्विस स्टेशन भेजा गया, जहां उन्हें बताया गया कि गाड़ी का फ्यूल पंप (Fuel Pump) खराब हो चुका है. इसके लिए रेशम ने नॉर्मल E20 पेट्रोल को जिम्मेदार ठहराया था. इस वीडियो के वायरल होने के बाद उन्हें कई तरह की प्रतिक्रिया मिली थी.

इसके अलावा 28 जुलाई को रेशम ने एक वीडियो जारी कर कहा कि, "पिछले वीडियो में इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को लेकर सवाल उठाए जानें पर उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं. कुछ लोगों का कहना है कि, वो प्रोपेगैंडा फैला रहे हैं और व्यक्तिगत लाभ के लिए इस तरह के वीडियो शेयर कर रहे हैं." इस वीडियो में सिंगर ने अपनी एसयूवी की रिपेयरिंग का बिल दिखाते हुए कहा कि, मैं कोई प्रोपेगैंडा नहीं फैला रहा हूं कि, बल्कि खराब फ्यूल के चलते मेरी गाड़ी का फ्यूल पंप वाकई खराब हो गया था. 

E20 को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है. ज्यादातर लोगों की शिकायत है कि, इथेनॉल ब्लेंडेड फ़्यूल के इस्तेमाल के बाद उनके वाहनों का माइलेज कम हुआ है और मेंटनेंस कॉस्ट बढ़ा है. सरकार भी इस बात को संसद में मान चुकी है कि, पुराने वाहनों के माइलेज तकरीबन 6% तक की गिरावट आ सकती है. इसके अलावा वाहनों के रबर पार्ट्स भी ख़राब हो सकते हैं. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    रतन टाटा के डीपफेक वीडियो से ठगी, पुणे की नर्स को लगाया 4.09 लाख रुपये का चूना |
    फैक्ट चेक: भगवा कपड़े पहने हुए मुस्लिम लड़के ने छीना हिंदू छात्राओं का फोन? नहीं, ये रही इस वीडियो की सच्चाई |
    'मेरे घर शेर पैदा हुआ है...', ये बोलकर टाइगर से भिड़ने को तैयार हो गए थे अमिताभ बच्चन |
    टमाटर और आलू-प्याज ने बिगाड़ा किचन का बजट, महंगी हुई शाकाहारी थाली |
    'ज्यादा प्रैक्टिस भी ठीक नहीं...', टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय कोच का चौंकाने वाला बयान |
    Sawan Shivratri 2026: सावन की शिवरात्रि कल, भूलकर भी ना करें ये गलतियां, महादेव हो जाएंगे नाराज |
    UP: मीट शॉप बंद कराने का मामला पहुंचा कोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस के नोटिस पर मांगा जवाब |
    रांची प्रोटेस्ट में बैरिकेड पर चढ़ा 'स्पाइडरमैन', सबकी नजरें उसी पर टिकीं |
    हवा में कलाबाजी और पैरों का कमाल... भारतीय टीम की सेपक टकरा में नई उड़ान, किंग्स कप में जीता ब्रॉन्ज मेडल |
    रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों ने अब तक 6 बैरिकेड्स तोड़ दिए हैं
    Advertisement