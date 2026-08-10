IRCTC का स्पेशल रामायण पैकेज... 6 दिन का श्रीलंका टूर, खर्च आएगा इतना

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC धार्मिक यात्रा से जुड़ा एक इंटरनेशनल टूर पैकेज लेकर आया है. इसके तहत भारतीय यात्रियों के लिए 6 दिवसीय श्रीलंका रामायण यात्रा ऑफर की जा रही है. इस यात्रा के दौरान कैंडी, नुवारा एलिया और कोलंबो जैसे लोकप्रिय डेस्टिनेशंस के साथ-साथ रामायण से जुड़े कई प्रसिद्ध स्थलों को कवर किया जाएगा. आईआरसीटीसी की ओर से इस टूर पैकेज पर आने वाले खर्च के साथ ही इसमें यात्रियों को मिलने वाली सुवधिओं की जानकारी भी शेयर की गई है.

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24 सितंबर से शुरू होगी यात्रा

IRCTC के मुताबिक, 5 रात और 6 दिन की श्रीलंका रामायण यात्रा 24 सितंबर 2026 को बेंगलुरु से शुरू होगी. इस पैकेज की शुरुआती कीमत तीन लोगों के लिए 59,950 रुपये प्रति व्यक्ति निर्धारित की गई है. वहीं अगर सिंगल व्यक्ति के लिए देखें, तो ये 81,100 रुपये तक जाती है. इस यात्रा में 15 सीटें उपलब्ध हैं और इसमें फ्लाइट, होटल में ठहरने, नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना भी शामिल है. यहां बता दें कि रेलवे की ओर से साफ किया गया है कि Sri Lanka Tour पैकेज की कीमत कमरे की व्यवस्था पर भी निर्भर करेगी.

एक व्यक्ति के लिए- 81,100 रुपये प्रति व्यक्ति

दो व्यक्तियों के लिए- 60,500 रुपये प्रति व्यक्ति

तीन व्यक्तियों के लिए- 59,950 रुपये प्रति व्यक्ति

एक्स्ट्रा बिस्तर समेत बच्चा (5-11 वर्ष)- 46,000 रुपये

बिना बिस्तर के साथ बच्चा (2-11 वर्ष)- 41,700 रुपये

IRCTC के इस टूर पैकेज के मुताबिक, दो साल से कम उम्र के बच्चों के लिए शिशु शुल्क अतिरिक्त होगा और बुकिंग के समय आईआरसीटीसी कार्यालय में जमा कराना होगा. इस टूर पैकेज की कीमत में 2% की दर से TCS भी शामिल है. पैकेज डॉक्युमेंट्स में साफ लिखा है, 'जल्दी करें... सीटें सीमित हैं!'

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टूर पैकेज में क्या-क्या शामिल?

पहला दिन: IRCTC के इस टूर पैकेज में पहले दिन यात्री बेंगलुरु से कोलंबो के लिए उड़ान भरेंगे. इसके बाद दंबुल्ला के लिए रवाना होंगे और इस बीच मनवारी और मुनीश्वरम मंदिरों के दर्शन भी करेंगे.

दूसरा दिन: दांबुल्ला गुफा मंदिर, थिरु कोनेश्वरम मंदिर और श्री लक्ष्मी नारायण पेरुमल मंदिर के दौरे के साथ सिगिरिया और त्रिंकोमाली को कवर किया जाएगा.

तीसरा दिन: टूर ग्रुप दंबुल्ला से कैंडी की यात्रा करेगा, जिसमें एक जेम्स फैक्ट्री के साथ ही दांत मंदिर का भ्रमण कराया जाएगा. इसके बाद शाम में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा.

चौथा दिन: यात्रियों को कैंडी से नुवारा एलिया तक ले जाया जाएगा, जिसमें श्री बक्था हनुमान मंदिर, रामबोडा, सीता अम्मन मंदिर और अशोक वाटिका घुमाया जाता शामिल है.

पांचवां दिन: नुवारा एलिया से कोलंबो का सफर किया जाएगा. इसमें पिन्नावाला हाथी अनाथालय में एक स्टे होगा, उसके बाद केलानिया बुद्ध मंदिर, पंचमुगा अंजनेयर मंदिर का भ्रमण कराते हुए कोलंबो शहर घुमाया जाएगा.

छठा दिन: टूर के अंतिम दिन कोलंबो में खरीदारी के लिए कुछ खाली समय यात्रियों को दिया जाएगा, जिसके बाद सभी यात्रियों को बेंगलुरु वापस लौटने के लिए हवाई अड्डे की ओर ले जाया जाएगा.

कौन-कौन सी उड़ानें शामिल हैं?

IRCTC Sri Lanka Ramayana Tour पैकेज में श्रीलंकाई एयरलाइंस की इकोनॉमी क्लास की उड़ानें शामिल हैं. जाने वाली फ्लाइट, UL-1174, 24 सितंबर को सुबह 10:00 बजे बेंगलुरु से रवाना होगी और 11:30 बजे कोलंबो पहुंचेगी. वापसी की फ्लाइट, UL-173, 30 सितंबर को रात 12:35 बजे कोलंबो से रवाना होगी और 2:00 बजे बेंगलुरु पहुंचेगी.

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पैकेज में 5 रातों का होटल स्टे, इकोनॉमी क्लास की उड़ानें, नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना, एसी वाहन में ट्रैवल और दर्शनीय स्थलों की यात्रा, एंट्री टिकट, टूर गाइड, विदेश यात्रा बीमा, जीएसटी और 2% टीसीएस शामिल हैं.

इन बातों का रखना होगा ध्यान

हालांकि, यात्रियों को जहाज पर भोजन, अतिरिक्त दर्शनीय स्थलों की सैर, कैमरा शुल्क, नौका विहार, टिप्स, टेलीफोन शुल्क, कुली सेवा, कपड़े धोने की सेवा, मिनरल वाटर और अन्य व्यक्तिगत खर्चों का भुगतान अलग से करना होगा. इस दौरान यात्रियों को अपना मूल पासपोर्ट साथ रखना होगा, जो भारत लौटने की तारीख से कम से कम छह महीने के लिए वैध होना चाहिए. इसके अलावा यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे उड़ान से तीन घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंच जाएं.

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