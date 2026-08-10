Best places to Visit in August: अगस्त में घूमने का है प्लान? भारत की इन 10 जन्नत जैसी जगहों को करें लिस्ट में शामिल

Best Places to Visit in August: अगस्त का महीना घूमने के शौकीन लोगों के लिए खास होता है. मानसून की बारिश के बाद पहाड़, जंगल और घाटियां हरियाली से भर जाती हैं. कई जगहों पर झरने भी पूरी रफ्तार से बहने लगते हैं, जिससे आसपास का नजारा बेहद खूबसूरत हो जाता है. अगर आप इस अगस्त में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो देश की इन 10 जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

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फूलों की घाटी (उत्तराखंड)

उत्तराखंड की फूलों की घाटी अगस्त में बेहद खूबसूरत नजर आती है. इस दौरान यहां कई तरह के रंग-बिरंगे जंगली फूल खिलते हैं, जिससे पूरी घाटी किसी रंगीन कालीन जैसी दिखाई देती है. पहाड़ों और हरियाली के बीच घूमने का शौक रखने वालों के लिए यह जगह खास है.

मुन्नार (केरल)

केरल का मुन्नार अपने चाय के बागानों, हरी-भरी पहाड़ियों और झरनों के लिए मशहूर है. बारिश के मौसम में यहां की हरियाली और भी बढ़ जाती है. अगर आप शहर की भागदौड़ से दूर कुछ दिन सुकून से बिताना चाहते हैं तो मुन्नार अच्छा विकल्प हो सकता है.

कुर्ग (कर्नाटक)

कर्नाटक का कुर्ग मानसून में बेहद खूबसूरत हो जाता है. यहां चारों तरफ फैले कॉफी के बागान, घने जंगल और झरने आपको प्रकृति के करीब होने का एहसास कराते हैं. अगस्त में यहां का मौसम भी घूमने के लिए काफी सुहावना रहता है.

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उदयपुर (राजस्थान)

उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है और बारिश के बाद यहां की खूबसूरती और बढ़ जाती है. झीलों में भरा पानी, पुराने महल और हरियाली शहर को बेहद आकर्षक बना देती है. अगस्त में यहां बोट राइड और झील किनारे घूमने का अलग ही मजा है.

चेरापूंजी (मेघालय)

चेरापूंजी अपनी भारी बारिश के लिए दुनियाभर में मशहूर है. मानसून के दौरान यहां झरने, पहाड़ और जंगल बेहद खूबसूरत नजर आते हैं. यहां मौजूद गुफाएं और लिविंग रूट ब्रिज भी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं. अगर आपको बारिश और हरियाली पसंद है तो चेरापूंजी आपके लिए शानदार जगह हो सकती है.

पहलगाम (जम्मू-कश्मीर)

जम्मू-कश्मीर का पहलगाम हरे-भरे मैदानों, देवदार के जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है. अगस्त में यहां का मौसम सुहावना रहता है, इसलिए प्रकृति के बीच सुकून के कुछ पल बिताने के लिए यह अच्छी जगह है.

पचमढ़ी (मध्य प्रदेश)

मध्य प्रदेश की पचमढ़ी 'सतपुड़ा की रानी' के नाम से जाना जाता है. बारिश के मौसम में यहां के जंगल, झरने और पहाड़ और भी खूबसूरत नजर आते हैं. अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं या आसपास से घूमने का प्लान बना रहे हैं तो पचमढ़ी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है.

गोवा

गोवा का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों को समुद्र और बीच याद आते हैं. लेकिन मानसून में गोवा का एक अलग रूप देखने को मिलता है. इस दौरान यहां हरियाली बढ़ जाती है और सर्दियों के मुकाबले पर्यटकों की भीड़ कम रहती है. झरने, हरे-भरे रास्ते और शांत माहौल अगस्त में गोवा को अलग अनुभव देते हैं.

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दारिंगबाड़ी (ओडिशा)

ओडिशा का दारिंगबाड़ी अपनी हरियाली, चीड़ के जंगलों, झरनों और ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है. इसे अक्सर 'ओडिशा का कश्मीर' भी कहा जाता है. मानसून में यहां चारों तरफ हरियाली नजर आती है, जिससे यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए खास बन जाती है.

जीरो वैली (अरुणाचल प्रदेश)

अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली हरे-भरे धान के खेतों और चीड़ से ढकी पहाड़ियों के बीच बसी है. यहां का शांत माहौल और खूबसूरत प्राकृतिक नजारे इसे बाकी पर्यटन स्थलों से अलग बनाते हैं. अगर आप भीड़भाड़ से दूर किसी शांत जगह पर छुट्टियां बिताना चाहते हैं तो जीरो वैली को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

अगस्त में क्यों करें इन जगहों की सैर?

अगस्त में देश के कई हिस्से बारिश के बाद हरे-भरे नजर आते हैं. पहाड़ों से लेकर जंगलों और घाटियों तक हर जगह प्रकृति का अलग रूप देखने को मिलता है. हालांकि, मानसून में कुछ जगहों पर भारी बारिश और लैंडस्लाइड (भूस्खलन) की स्थिति बन सकती है. इसलिए यात्रा से पहले मौसम और स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी जरूर ले लें.

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