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पुणे: मासूम पर टूट पड़े 7-8 आवारा कुत्ते, घेरकर किया जानलेवा हमला

पुणे के म्हेत्रे वस्ती इलाके में रविवार को 4 साल की बच्ची पर सात आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया. बच्ची घर के सामने खुले मैदान में खेल रही थी, तभी कुत्तों ने उसे घेरकर जमीन पर गिरा दिया और नोचने लगे.

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घटना से स्थानीय लोगों में भी आक्रोश. (File Photo: ITG)
घटना से स्थानीय लोगों में भी आक्रोश. (File Photo: ITG)

पुणे के म्हेत्रे वस्ती इलाके से एक बेहद डरावनी और दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है. जहां 4 साल की मासूम बच्ची पर सात आवारा कुत्तों की टोली ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया. यह हमला तब हुआ, जब रविवार दोपहर बच्ची अपने घर के सामने खुले मैदान में खेलने के लिए निकली थी. लेकिन उसे क्या पता था कि अगले ही पल उसके सामने मौत का खौफनाक मंजर खड़ा होने वाला है.

कुत्तों ने बच्ची को चारों तरफ से घेर कर किया हमला
बताया जा रहा है कि कुत्तों ने बच्ची को चारों तरफ से घेर लिया. डर के मारे बच्ची भागने लगी, लेकिन दो कुत्तों ने उसे दबोचकर जमीन पर गिरा दिया. इसके बाद देखते ही देखते बाकी पांच कुत्ते भी बच्ची पर टूट पड़े और बेरहमी से उसे नोचने लगे. हालांकि, गनीमत रही कि इसी दौरान स्थानीय नागरिकों की नजर इस घटना पर पड़ गई और वे तुरंत बच्ची को बचाने के लिए दौड़े. लोगों के पहुंचने के बाद कुत्तों को वहां से भगाया गया और बच्ची को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया.

इस पूरी खौफनाक वारदात की CCTV तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें आवारा कुत्तों का बच्ची पर हमला साफ तौर पर दिखाई दे रहा है. इस हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पुणे की सड़कों पर घूम रहे इन हिंसक और आवारा कुत्तों पर लगाम कब लगेगी?

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नहीं पहुंचते लोग तो नतीजा होता गंभीर
अगर वक्त रहते स्थानीय लोग मौके पर नहीं पहुंचते, तो नतीजा बेहद गंभीर हो सकता था. घटना के बाद इलाके के लोगों में भारी आक्रोश है. स्थानीय नागरिकों की मांग है कि महा नगरपालिका इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आवारा और हिंसक कुत्तों का तत्काल बंदोबस्त करे, ताकि भविष्य में किसी और मासूम की जान खतरे में न पड़े.

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