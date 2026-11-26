रोहतक के खरावड़ स्थित मिलन होटल में देर रात खूनी गैंगवार की वारदात सामने आई. रोहतक में बुधवार रात चार युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हिमांशु भाऊ गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है. इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

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रोहित बजरंग नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट कर इस हत्या की जिम्मेदारी ली गई है. पोस्ट के आखिर में भाऊ गैंग लिखा गया है. पोस्ट में कहा गया है कि रोहित बजरंग और सोनू डीघल का बदला लेने के लिए यह वारदात की गई है. इसके साथ ही आगे और घटनाओं को अंजाम देने की धमकी भी दी गई है. बता दें कि गैंगस्टर हिमांशु भाऊ को इसी महीने अमेरिका में हिरासत में लिया गया था.

जानकारी के मुताबिक, मृतकों में तीन युवक झज्जर के डिघल गांव के थे. और एक युवक बेरी क्षेत्र का निवासी था. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है. रोहतक के खरावड़ स्थित मिलन होटल में देर रात गोलियों की गूंज से दहशत फैल गई. जानकारी के मुताबिक, पांच बदमाश कार में सवार होकर होटल पहुंचे और वहां मौजूद युवकों पर फायरिंग कर दी. गोलीबारी में उनकी मौत हो गई.

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मृतकों की पहचान रिंकू, विनीत, गंजू और हिमांशु के रूप में हुई है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मृतकों का संबंध सन्नी रिटोलिया गैंग से बताया जा रहा है. जबकि हत्या की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली है. जानकारी के मुताबिक, सन्नी रिटोलिया और हिमांशु भाऊ दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं. दोनों गैंग के बीच पुरानी रंजिश और गैंगवार की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं.

फिलहाल पुलिस पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच में जुटी है.

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