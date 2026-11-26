भारतीय सिनेमा में कुछ सितारों की एंट्री होते ही थिएटर तालियों और सीटियों से गूंज उठता है. रजनीकांत उन्हीं सितारों में से एक हैं. चश्मा पहनने, सिगरेट उछालने और पर्दे पर दुश्मनों से भिड़ने का उनका अपना अंदाज है. हाल ही में आई जेलर-2 ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. रजनीकांत के एक-एक डायलॉग पर कैसे सीटियां बजी हैं, ये हर किसी ने देखा है.

और पढ़ें

आज की जेन जी के लिए वह सिर्फ सुपरस्टार नहीं, बल्कि ऑरा और स्क्रीन प्रेजेंस की मिसाल हैं. रजनीकांत के स्टारडम और अभिनय के अलग-अलग रंग समझने के लिए उनकी 7 फिल्में देखी जा सकती हैं. इस सूची में बाशा, शिवाजी: द बॉस, रोबोट, थलपति, मुथु, कबाली और जेलर शामिल हैं.

1. बाशा, 1995: रजनीकांत की सबसे यादगार फिल्मों में बाशा का नाम सबसे ऊपर आता है. इसमें वह ऑटो ड्राइवर माणिक्कम का किरदार निभाते हैं, जो शांत और साधारण जिंदगी जीता नजर आता है. हालांकि, उसका अतीत बेहद खतरनाक है. माणिक्कम का असली रूप सामने आने के बाद उसका डायलॉग 'मैं एक बार जो कमिटमेंट कर देता हूं...' दर्शकों के बीच खूब लोकप्रिय हुआ. रजनीकांत का स्वैग समझने के लिए यह फिल्म शानदार शुरुआत है.

2. शिवाजी: द बॉस, 2007: रजनीकांत का स्टाइल, कॉमेडी और एक्शन एक साथ देखना है, तो शिवाजी देखी जा सकती है. फिल्म में वह एक ऐसे एनआरआई का किरदार निभाते हैं, जो भारत लौटकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव लाना चाहता है. भ्रष्टाचार से लड़ते हुए उसका सामना ताकतवर लोगों से होता है. शंकर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रजनीकांत का स्टाइल और स्क्रीन प्रेजेंस देखने लायक है.

Advertisement

3. रोबोट, 2010: रजनीकांत ने इस फिल्म में वैज्ञानिक वसीगरन और उसके बनाए रोबोट चिट्टी, दोनों के किरदार निभाए हैं. चिट्टी जब इंसानी भावनाएं महसूस करने लगता है, तो कहानी नया मोड़ लेती है. विजुअल इफेक्ट्स, एक्शन और रजनीकांत के अलग-अलग अंदाज ने फिल्म को खास बनाया. जेन जी को उनका यह साइंस-फिक्शन अवतार पसंद आ सकता है.

4. थलपति, 1991: मणिरत्नम के निर्देशन में बनी यह फिल्म रजनीकांत के अभिनय का अलग पहलू दिखाती है. इसमें वह सूर्या नाम के युवक का किरदार निभाते हैं, जो बचपन से संघर्ष करता आया है. महाभारत के कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती से प्रेरित इस कहानी में दोस्ती, वफादारी और भावनाओं को दिखाया गया है. रजनीकांत का गंभीर अभिनय समझने के लिए यह बेहतरीन फिल्म है.

5. मुथु, 1995: इस फिल्म में रजनीकांत एक वफादार नौकर का किरदार निभाते हैं, जो अपने मालिक के परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है. फिल्म में कॉमेडी, रोमांस, एक्शन और ड्रामा का मेल है. के एस रविकुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने जापान में भी बड़ी लोकप्रियता हासिल की थी. यह फिल्म दिखाती है कि रजनीकांत का स्टारडम भाषा की सीमाओं से भी आगे पहुंच सकता है.

क्लिक करें: पुराने गाने, नया इश्क! Gen Z को दीवाना बनाएंगे इमरान हाशमी के ये 10 गाने

Advertisement

6. कबाली, 2016: इस फिल्म में रजनीकांत उम्रदराज गैंगस्टर कबालीश्वरन की भूमिका में हैं, जो लंबे समय तक जेल में रहने के बाद बाहर आता है. वह अपने परिवार को खोजने और अपने समुदाय के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने निकलता है. फिल्म में रजनीकांत का सूट-बूट वाला लुक और शांत लेकिन दमदार अंदाज काफी चर्चा में रहा. यह फिल्म उनके स्टारडम का अलग रूप दिखाती है.

7. जेलर, 2023: जेलर में रजनीकांत रिटायर्ड जेलर टाइगर मुथुवेल पांडियन के किरदार में नजर आते हैं. परिवार के साथ सामान्य जिंदगी जीने वाला यह शख्स जरूरत पड़ने पर बेहद खतरनाक रूप ले लेता है. फिल्म में उनका शांत अंदाज, दमदार डायलॉग और एक्शन सीक्वेंस दर्शकों को खूब पसंद आए. अनिरुद्ध रविचंदर के संगीत ने भी फिल्म का स्वैग बढ़ाया.

रजनीकांत का स्टारडम सिर्फ एक्शन, डायलॉग या स्टाइल तक सीमित नहीं है. पर्दे पर उनका आत्मविश्वास उन्हें बाकी सितारों से अलग बनाता है. इन 7 फिल्मों को देखकर जेन जी समझ सकती है कि रजनीकांत की एंट्री पर आज भी थिएटर में तालियां क्यों बजती हैं और उनका ऑरा दशकों से क्यों कायम है.

---- समाप्त ----