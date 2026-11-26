बैंकॉक से सोने की तस्करी कर उसे यूपी के गोरखपुर में खपाने की कोशिश का मामला सामने आया है. हैरानी की बात यह है कि सोने को लेकर आ रहे एक युवक ने पुलिस को गुमराह करने के लिए लूट की झूठी सूचना तक दे दी. हालांकि, पुलिस की जांच में पूरी कहानी खुल गई. कैंट पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से करीब 960 ग्राम सोने की दो चेन और एक कड़ा बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपये बताई जा रही है. इसके अलावा दो लाख रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं.

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पुलिस के मुताबिक, 22 नवंबर 2026 को आशुतोष शुक्ला नामक युवक ने सोने की दो चेन और एक कड़ा लेकर आते समय अपने साथ लूट होने की सूचना पुलिस को दी थी. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. शुरुआती जांच में ही पुलिस को सूचना मिली कि आशुतोष शुक्ला अपने सहयोगी सुनील मिश्रा के साथ घंटाघर स्थित सोना मंडी में उक्त सोने को बेचने जाने की तैयारी में है.

इस सूचना पर कैंट पुलिस और एसओजी की टीम सक्रिय हो गई. पुलिस ने कौव्वाबाग अंडरपास के पास घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया. तलाशी के दौरान आशुतोष शुक्ला के पास से सोने की दो चेन और एक लाख रुपये नकद बरामद हुए, जबकि सुनील मिश्रा के कब्जे से सोने का एक कड़ा और एक लाख रुपये नकद मिले.

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पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि बरामद सोना तस्करी से जुड़ा हुआ है और लूट की झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई थी. जांच में बैंकॉक से सोने की तस्करी का कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में सोना बैंकॉक से किस माध्यम से गोरखपुर पहुंचा और स्थानीय स्तर पर इसे खपाने की जिम्मेदारी किन लोगों को दी गई थी.

इस मामले में पुलिस ने आशुतोष शुक्ला निवासी झरकटा, थाना गोला और सुनील मिश्रा निवासी बड़गो हाटा बाजार, थाना गगहा, जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया है. वहीं, मामले में छह अन्य लोगों को वांछित बताया गया है। इनमें कृष्णकांत, चंदन तिवारी, दीपक तिवारी, आयुष उर्फ निखिल, प्रियांशु त्रिपाठी और हिमांशु त्रिपाठी के नाम शामिल हैं।

एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि, गिरफ्तार आशुतोष शुक्ला का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ वर्ष 2017 में गोला थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था. वहीं, सुनील मिश्रा के खिलाफ फिलहाल इस मामले में दर्ज मुकदमे का उल्लेख किया गया है.

कैंट पुलिस ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना कैंट में मुकदमा अपराध संख्या 643/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 217, 318(4) और 317(2) में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि सोने की तस्करी के इस कथित नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं तथा बैंकॉक से गोरखपुर तक सोने की आपूर्ति की पूरी कड़ी किस तरह काम कर रही थी.

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एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि फिलहाल, 1.30 करोड़ रुपये के सोने की बरामदगी के बाद यह मामला केवल दो आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रह गया है. बल्कि पुलिस की जांच अब इसके पीछे सक्रिय पूरे नेटवर्क तक पहुंचने पर केंद्रित है. मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है.

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