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गोरखपुर: मां ने बॉयफ्रेंड से बात करने से रोका तो 100 फीट ऊंची पानी की टंकी से कूदी 9वीं की छात्रा, महिला दारोगा ने हाथ थामकर हवा में लटकाए रखा

गोरखपुर में बॉयफ्रेंड से बात करने से मना करने पर 9वीं की छात्रा 100 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई. उसने नीचे छलांग लगा दी, लेकिन एम्स थाने की महिला दारोगा जागृति खरवार ने उसे मजबूती से पकड़ लिया. 20 मिनट हवा में लटके रहने के बाद पुलिसकर्मियों ने छात्रा को सुरक्षित बचा लिया.

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हवा में लटकी छात्रा, पुलिस ने कड़ी मशक्कत से बचाया (Photo- Screengrab)
हवा में लटकी छात्रा, पुलिस ने कड़ी मशक्कत से बचाया (Photo- Screengrab)

यूपी के गोरखपुर में नौवीं कक्षा पढ़ने वाली लड़की को उसकी मां ने बॉयफ्रेंड के लिए डांट दिया तो वह 100 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई. लगभग 3 घंटे वह पैर लटका कर टंकी पर बैठी रही. यह देखकर वहां पर भीड़ जुट गई. बड़ी मशक्कत के बाद उसे उतारा जा सका. आइये जानते हैं पूरा मामला... 

दरअसल, एम्स थाना क्षेत्र अंतर्गत महादेव झारखंडी कॉलोनी में दोपहर करीब 1:00 बजे एक 15 वर्षीय 9वीं की छात्रा पानी की टंकी पर चढ़ गई. शिवपुर आवास विकास कॉलोनी की रहने वाली यह छात्रा रोजाना अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात करती थी. रविवार को मां द्वारा लड़के से बात करने पर मना करने से नाराज होकर उसने यह जानलेवा कदम उठा लिया.

स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिसकर्मियों ने छात्रा को नीचे उतारने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह तैयार नहीं हुई. इसके बाद एम्स थाने में तैनात महिला दारोगा जागृति खरवार ने साहस दिखाते हुए खुद जोखिम उठाया.

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महिला दारोगा बातचीत करते हुए टंकी पर ऊपर चढ़ीं और छात्रा को बातों में उलझाकर उसका विश्वास जीता. मौका मिलते ही उन्होंने पीछे से छात्रा को पकड़ लिया. पकड़े जाते ही छात्रा ने नीचे छलांग लगा दी, लेकिन दारोगा जागृति खरवार ने उसके हाथ और कपड़े को पूरी मजबूती से थाम लिया.

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छात्रा लगभग 20 मिनट तक हवा में लटकी रही. इस दौरान सीढ़ियों से ऊपर पहुंचे अन्य पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे ऊपर खींच लिया. बाद में स्थानीय लोगों की मदद से छात्रा को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया. महिला दारोगा की सूझबूझ और तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया.

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