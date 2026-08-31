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'ज्यादा चिकन के पीस क्यों लिए', इस बात पर दोस्तों में हुआ झगड़ा! कर दिया मर्डर

बेलगावी में चिकन के ज्यादा पीस खाने को लेकर दो दोस्तों के बीच बहस हो गई. बहस इतनी बढ़ गई कि एक दोस्त ने कथित तौर पर अपने दोस्त की छाती पर चाकू से वार कर दिया.

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बेलगावी में ज्यादा चिकन खाने पर की दोस्त की हत्या
बेलगावी में ज्यादा चिकन खाने पर की दोस्त की हत्या

बेलगावी में चिकन के टुकड़ों को लेकर शुरु हुई बहस हत्या में बदल गई. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. पूछताछ के दौरान कथित तौर पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है. 

मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के पीलीभीत ज़िले के कबीरगंज गांव के रहने वाले सीताराम के तौर पर हुई है. आरोपी अरुण कुमार और सीताराम दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे. बेलगावी जिले के मुदलागी तालुक के हुनाश्याल पीजी गांव में पार्टी चल रही थी. इस पार्टी के दौरान सीताराम और अरुण कुमार के बीच चिकन के टुकड़ों को लेकर बहस हो गई. बताया जा रहा है कि अरुण कुमार ने सीताराम से ज्यादा चिकन के पीस लेने पर सवाल किया, सीताराम ने जवाब नहीं दिया. बस इसी बात पर दोनों में बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते बहस बढ़ गई और गुस्से में अरुण कुमार ने कथित तौर पर सीताराम की छाती पर चाकू से वार कर दिया. 

अरुण कुमार सीताराम को फौरन अस्पताल लेकर गए. वहां उन्होंने दूसरों को गुमराह करने के लिए यह बताया कि सीताराम को इमारत से गिरने के कारण चोटें आई हैं. चोट ज्यादा होने के कारण सीताराम की मौत हो गई. 

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पुलिस ने आरोपी अरुण से पूछताछ की. बताया गया कि पूछताछ के दौरान कथित रूप से उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया. आरोपी अरुण को हिरासत में लिया गया है, और पुलिस आगे की जांच कर रही है. 

यह भी पढ़ें: नाम के साथ नहीं बोला ‘भाई’ तो कर दी हत्या, गाजियाबाद में सनसनीखेज मामला

बेलगावी SP के. रामराजन ने बताया कि मृतक सीताराम चंद्रदेव वेल्डिंग का काम करने के लिए यूपी के पीलीभीत से आए थे. यहां वे एक शेड में रहते थे. और रोज़ाना वेल्डिंग का काम करके अपना गुजारा कर रहे थे. सीताराम अपने 4-5 दोस्तों के साथ एक ही कमरे में रहते थे. 

SP के मुताबिक, रविवार को छुट्टी के दिन सीताराम के दोस्तों ने घर पर शराब पीने और चिकन खाने का प्रोग्राम बनाया. इसी दौरान नशे की हालत में आरोपी अरुण की ज्यादा चिकन खाने को लेकर सीताराम से बहस हो गई. बहस इतनी बढ़ गई कि नशे की हालत में आरोपी ने कथित तौर पर सीताराम पर चाकू से हमला कर दिया. SP ने बताया कि शुरुआत में आरोपी ने सच छिपाने की कोशिश की. लेकिन जांच में हत्या का मामला सामने आया. फिलहाल आरोपी अरुण को गिरफ्तार कर लिया गया है. 

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