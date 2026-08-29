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मणिपुर में ZUF के दो गुटों में हुई गोलीबारी, दो की मौत और छह घायल

जेलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट (ZUF) के दो गुटों के बीच नोनी जिले में विवाद हो गया. दोनों गुटों के बीच गोलीबारी हुई. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है. वहीं 6 लोग घायल हो गए है. शांति समझौते के बाद भी दोनों गुटों में संघर्ष जारी है.

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मणिपुर में दो गुटों के बीच गोलाबारी में दो की मौत हो गई है. (File Photo-PTI)
मणिपुर में दो गुटों के बीच गोलाबारी में दो की मौत हो गई है. (File Photo-PTI)

मणिपुर के नोनी जिले में एक सशस्त्र संगठन के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प की खबर है. पिछले 24 घंटे में हुई अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई. छह लोग घायल बताए जा रहे हैं. दोनों घटनाओं में जेलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट (ZUF) के दो गुटों के बीच संघर्ष की बात सामने आई है.

अधिकारियों के मुताबिक शनिवार सुबह नोनी जिले के नुंगटेक पार्ट-2 और हाओचोंग के बीच फिर गोलीबारी की आवाज सुनी गई. यह इलाका नोनी जिला मुख्यालय से करीब पांच किलोमीटर उत्तर-पूर्व में है. शनिवार सुबह करीब 6 बजे गोलीबारी शुरू होने की जानकारी मिली. आशंका है कि इसमें ZUF-J और ZUF-K गुटों के कैडर शामिल थे.

अधिकारियों का कहना है कि ZUF-K से जुड़े हथियारबंद कैडरों ने नोनी थाना क्षेत्र के नुंगटेक गांव में घात लगाकर हमला किया. गोलीबारी कई मिनट तक जारी रही. इस दौरान विस्फोटक भी इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है.

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सुरक्षा बलों के मुताबिक इस गोलीबारी में ZUF-J गुट का एक कैडर मारा गया. उसकी पहचान जांगाइलुंग (29) के रूप में हुई है. वह मुक्तिना गांव का रहने वाला था और संगठन में खुद को सेकेंड लेफ्टिनेंट बताता था. जांगाइलुंग को गोली और छर्रे लगे थे. हमले में उसी गुट के छह अन्य लोग भी घायल हुए हैं. सभी घायलों को इलाज के लिए इंफाल के दो अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

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गोलीबारी की सूचना मिलने के बाद स्थानीय मीरा पैबी यानी महिला समूह के सदस्यों और पुलिसकर्मियों ने घटनास्थल तक पहुंचने की कोशिश की. हालांकि सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण वे मौके तक नहीं पहुंच सके. इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की स्थिति की जानकारी जुटाई. शनिवार की गोलीबारी में किसी अन्य व्यक्ति के हताहत होने की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

एक दिन पहले भी हुई थी झड़प

नोनी जिले में दोनों गुटों के बीच यह पहली घटना नहीं है. इससे एक दिन पहले भी ओकटन गांव में दोनों गुटों के बीच झड़प की खबर सामने आई थी. यह इलाका नोनी थाना क्षेत्र के हाओचोंग सब-डिविजन में आता है.

पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को दोपहर करीब 3.30 बजे से 4 बजे के बीच गोलीबारी हुई. ओकटन गांव नोनी थाने से करीब 21 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में है.

पुलिस को गोलीबारी की विश्वसनीय सूचना मिली थी. इसके बाद जानकारी जुटाई गई. इस घटना में ZUF-K गुट से जुड़े एक कैडर की गोली लगने से मौत हो गई. मृतक की पहचान दिंगतिप्लुंग गोनमेई उर्फ न्गुइबा गोनमेई के रूप में हुई है. वह संगठन में खुद को चीफ सेक्रेटरी बताता था.

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लगातार दो घटनाओं के बाद नोनी और हाओचोंग इलाके में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. शनिवार की ताजा गोलीबारी के बाद सुरक्षा बल स्थिति पर नजर रख रहे हैं. दोनों गुटों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

ZUF एक सशस्त्र भूमिगत संगठन है. संगठन ने केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार के साथ सीजफायर यानी ऑपरेशन रोकने का समझौता किया है. यह त्रिपक्षीय समझौता 27 और 28 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हुआ था.

शांति समझौते के बावजूद गुटों में संघर्ष जारी

समझौते के तहत एक संयुक्त निगरानी समूह भी बनाया गया है. इसका काम तय नियमों और शर्तों के पालन पर नजर रखना है. इसके बावजूद संगठन के दो गुटों के बीच हुई ताजा हिंसा ने इलाके में शांति व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है. फिलहाल सुरक्षा बल पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं. शनिवार की गोलीबारी में किसी और की मौत या घायल होने की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.

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