मजार विवाद को लेकर बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी की टिप्पणी पर पूर्व IAS दिव्या मित्तल ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि उन पर दबाव था, लेकिन उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा. उन्होंने किसी दबाव में गलत काम करने की बात से इनकार किया.

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दिव्या मित्तल ने साफ कहा कि वह तुष्टीकरण नहीं करेंगी और न्याय के लिए हमेशा खड़ी रहेंगी. चंदौली पहुंचीं दिव्या मित्तल ने मजार विवाद पर अपना पक्ष रखा और शलभ मणि के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी.

दिव्या मित्तल ने कहा कि संविधान एक IAS अधिकारी को सुरक्षा देता है. ऐसे में यह कहना कि किसी अधिकारी ने नौकरी बचाने के लिए दबाव में काम किया, सही नहीं है. संविधान धर्म और उपासना की आजादी भी देता है. वह दबाव झेलना और लोगों के लिए लड़ना अच्छी तरह जानती हैं.

दिव्या मित्तल ने मजार को लेकर भी सफाई दी. उन्होंने कहा कि जिस जगह मजार पर चादर चढ़ाई जाती थी, वहां आज भी चादर चढ़ती है. उन्होंने उस मजार को नहीं तोड़ा था. उनके मुताबिक, मजार के नाम पर गलत तरीके से ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा करके कमर्शियल गतिविधियों के लिए कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था. ऐसी गतिविधि गलत थी और उसे हटवाया गया.

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'नौकरी में थी तब भी आंसू नहीं आए, आज भी नहीं'

शलभ मणि त्रिपाठी की टिप्पणी पर जवाब देते हुए दिव्या मित्तल ने कहा कि नौकरी के दौरान भी उनके आंसू नहीं आए थे और आज भी वह रो नहीं रही हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि दबाव डालकर उनसे गलत काम करवाया गया. उनका कहना है कि दबाव था, लेकिन उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा.

दिव्या मित्तल ने कहा कि वह आज भी मुस्कुराते हुए अपनी बात कह रही हैं. वह तुष्टीकरण नहीं करेंगी और न्याय के लिए हमेशा खड़ी रहेंगी. उन्होंने इसी भावना से काम किया था.

दरअसल, बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने दिव्या मित्तल पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि कुछ अधिकारी हवा का रुख देखकर अपना तेवर बदलते हैं. उन्होंने आरोप लगाया था कि जब नौकरी बचाने की जरूरत थी, तब मजार गिरा दी गई और अब राजनीति की जरूरत है तो मजार के नाम पर आंसू बहाए जा रहे हैं.

चुनाव में योग्य उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी

चंदौली पहुंचीं दिव्या मित्तल ने अपनी पार्टी जननीति भारत पार्टी को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा कि वह अलग-अलग जगहों पर जा रही हैं और उन्हें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. कई लोग अपनी समस्याएं लेकर उनसे मिल रहे हैं. उनका कहना है कि लोगों की सुनवाई नहीं हुई, इसलिए वे उनसे जुड़ रहे हैं.

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दिव्या मित्तल ने कहा कि समय कम है, इसलिए पार्टी अलग-अलग माध्यमों से लोगों तक पहुंच रही है. चुनाव में जहां योग्य उम्मीदवार मिलेंगे, वहां पार्टी चुनाव लड़ेगी. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की मूल भावना जाति और धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करने की है. उनका नारा है कि राजनीति लोगों पर राज करती है, जबकि जननीति में जन-जन का राज होगा.

13 साल सिस्टम में रहने के बाद छोड़ी IAS की नौकरी

दिव्या मित्तल ने IAS की नौकरी छोड़ने के फैसले पर भी बात की. उन्होंने कहा कि 13 साल तक सिस्टम को करीब से देखने के बाद उन्हें उसकी कमियां समझ में आईं. उन्हें लगा कि वह इन कमियों को ठीक करने के लिए काम कर सकती हैं.

उन्होंने कहा कि उनके पास पावर और ऐश्वर्य सब कुछ था. लेकिन वह लोगों के लिए काम करने के मकसद से लंदन छोड़कर भारत आई थीं. अगर वह लोगों के लिए काम नहीं कर पातीं तो यह उनके साथ धोखा होता. इसी वजह से उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया.

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