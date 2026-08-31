संभल में फिर गरजा बुलडोजर, चरागाह की सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार ध्वस्त

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला. रायसत्ती थाना क्षेत्र के नीमखेड़ा बझेड़ा गांव में नायब तहसीलदार और सीओ के नेतृत्व में राजस्व विभाग और पुलिस की टीम ने गाटा संख्या-1148 की चरागाह वाली डेढ़ हेक्टेयर सरकारी जमीन के 50 वर्ग मीटर हिस्से पर अवैध रूप से बनी मजार को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया.

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तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह द्वारा 9 जून को धारा 67 के तहत बेदखली का आदेश जारी करने और 29 अगस्त को राजस्व टीम गठित करने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम देकर सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया.

बेदखली आदेश और कार्रवाई की प्रक्रिया

क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा चरागाह की जमीन पर अवैध कब्जे की रिपोर्ट देने के बाद तहसीलदार कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी. कोर्ट में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दाखिल न किए जाने पर तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह ने बेदखली का आदेश जारी किया था.

इसके अनुपालन में सोमवार को नायब तहसीलदार शुभम प्रताप सिंह के नेतृत्व में आधा दर्जन राजस्व कर्मियों की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और कुछ ही मिनटों में अवैध मजार के स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया गया.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम और पुलिस बल तैनात

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कार्रवाई के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीओ अमन सिंह के निर्देशन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. मौके पर थाना रायसत्ती, थाना नखासा और थाना असमोली सहित तीन थानों की पुलिस फोर्स और एक प्लाटून पीएसी को तैनात किया गया था. प्रशासन का कहना है कि किसी भी असामाजिक तत्व को माहौल बिगाड़ने का मौका नहीं दिया गया और सरकारी जमीन को ग्राम समाज को सौंप दिया गया है.

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