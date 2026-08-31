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How To Grow Almond At Home: बिना ज्यादा खर्च किए बादाम की गिरी से उगाएं पौधा, बालकनी के गमले में आसानी से होगा तैयार

How To Grow Almond At Home: बचपन से आपने सुना होगा कि अगर मेमोरी बढ़ानी है तो बादाम खाना शुरू कर दो, आजकल तो बादाम की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई है और हर कोई इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता है. ऐसे में आज हम आपको घर पर गमले में आसानी से बादाम की गिरी से पौधा उगाने का तरीका बताने वाले हैं. इसके लिए आपको कैसा बीज, मिट्टी से लेकर पानी और धूप तक के बारे में बताएंगे.

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घर पर बादाम का पौधा उगाने के लिए बादाम की गिरी को पहले भिगोने की जरूरत पड़ती है. (Photo: ITG)
घर पर बादाम का पौधा उगाने के लिए बादाम की गिरी को पहले भिगोने की जरूरत पड़ती है. (Photo: ITG)

How To Grow Almond At Home: बादाम तो लगभग हर घर में खाया जाता है. लेकिन हर किसी के लिए इसे बाजार से खरीद पाना मुश्किल होता है क्योंकि बादाम बहुत महंगे आते हैं और कई बार लोगों का बजट हिल जाता है. लेकिन अगर हम कहें कि आपको हर बार बादाम बाजार से खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि आप बादाम की गिरी से घर पर ही इसका पौधा तैयार कर सकते हैं? अगर आपको गार्डनिंग का शौक है और घर में थोड़ी-सी जगह है, तो गमले में बादाम का पौधा उगाने की कोशिश कर सकते हैं. खास बात ये है कि इसके लिए आपको कोई महंगा पौधा खरीदने की जरूरत नहीं, बल्कि बादाम के बीज से ही शुरुआत की जा सकती है.

हालांकि, इसमें थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है. बीज से तैयार बादाम का पौधा तुरंत फल नहीं देता और उसे बड़ा होने में समय लगता है. चलिए जानते हैं घर पर गमले में बादाम की गिरी से कैसे पौधा उगाया जा सकता है.

बादाम का पौधा लगाने के लिए कैसा बीज लें?
सबसे पहले अच्छे और साबुत बादाम चुनें. कोशिश करें कि बादाम की गिरी ताजा और बिना किसी खराबी या फफूंद वाली हो. बहुत ज्यादा प्रोसेस किए हुए या भुने हुए बादाम से पौधा उगाने की कोशिश ना करें. एक साथ 3-4 बादाम लेकर शुरुआत करना अच्छा रहेता है, क्योंकि हर बीज अंकुरित हो, ये जरूरी नहीं होता है.

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बीज को सीधे मिट्टी में डालने की गलती न करें
बादाम की गिरी को अंकुरित करने से पहले उसे पानी में भिगोना मददगार हो सकता है. इसके लिए बादाम को करीब 24 से 36 घंटे तक नॉर्मल पानी में रखा जा सकता है. इसके बाद बीज को सावधानी से निकालें. बादाम को अंकुरित करने के लिए नमी वाली रेत या हल्की और पानी निकालने वाली मिट्टी का इस्तेमाल किया जा सकता है. ज्यादा पानी डालने से बचें, क्योंकि लगातार गीली मिट्टी में बीज खराब होने का खतरा रहता है.

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अब ऐसे लगाएं बादाम का बीज
एक छोटा गमला लें, जिसमें नीचे पानी निकलने के लिए छेद जरूर हों. इसमें हल्की, भुरभुरी और अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी भरें. अब बादाम के बीज को मिट्टी में हल्की गहराई पर लगाएं. बीज को पूरी तरह बहुत गहराई में दबाने के बजाय ऊपर की तरफ थोड़ी जगह रखना अच्छा होता है. इसके बाद मिट्टी को हल्का गीला करें. गमले को ऐसी जगह रखें जहां प्रॉपर रोशनी मिले, लेकिन शुरुआती कंडीशन में पौधे को तेज गर्मी से बचाना भी जरूरी है.

अंकुरित होने तक रखें खास ध्यान
बीज को अंकुरित होने के लिए नमी चाहिए, लेकिन पानी जमा नहीं होना चाहिए. इसलिए मिट्टी सूखने लगे तभी हल्का पानी दें. कुछ तरीकों में नमी बनाए रखने के लिए गमले को ट्रांसपेरेंट कवर से ढकने की सलाह दी जाती है. इससे अंदर का माहौल नम रहता है और बीज अंकुरित होने में मदद मिल सकती है.

छोटा पौधा निकल आए तो तुरंत बड़ा गमला न दें
जब बीज से छोटी जड़ और हरा अंकुर निकल आए तो उसे कुछ समय उसी गमले में मजबूत होने दें. पौधा थोड़ा बड़ा और मजबूत हो जाए, तब उसे बड़े गमले में शिफ्ट किया जा सकता है. ध्यान रखें कि बादाम का पेड़ आगे चलकर काफी बड़ा हो सकता है. इसलिए लंबे समय तक गमले में रखने के लिए अच्छी ज्यादा जगह वाला बड़ा कंटेनर चुनना जरूरी होगा.

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धूप और पानी का रखें सही बैलेंस
बादाम के पौधे की ग्रोथ के लिए रोशनी जरूरी है, लेकिन छोटे पौधे को अचानक बहुत तेज धूप में रखने से बचें. धीरे-धीरे उसे ज्यादा रोशनी वाली जगह की आदत डालें. पानी देते समय सबसे जरूरी बात है कि मिट्टी में पानी खड़ा न हो. गमले में अच्छे ड्रेनेज होल होने चाहिए, ताकि एक्स्ट्रा पानी आसानी से बाहर निकल सके.

बादाम के लिए करना होगा लंबा इंतजार
अगर आपका मकसद सिर्फ घर में बादाम का पौधा उगाने का एक्सपीरियंस लेना है, तो बीज से शुरुआत कर सकते हैं. लेकिन अगर आप जल्दी बादाम खाने की उम्मीद कर रहे हैं तो थोड़ा धैर्य रखना होगा. बीज से तैयार पेड़ को फल देने में कई साल लग सकते हैं और उसका फल वैसा ही होगा, इसकी भी गारंटी नहीं होती. जल्दी फल पाने के लिए आमतौर पर ग्राफ्टेड पौधे बेहतर ऑप्शन माने जाते हैं.

तो क्या घर में बादाम उगाना मुमकिन है?
हां, बादाम के बीज से घर पर पौधा तैयार करने की कोशिश की जा सकती है. लेकिन इसे एक छोटे गार्डनिंग एक्सपेरिमेंट की तरह लें, न कि कुछ महीनों में फल देने वाले पौधे की तरह. 

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