उम्मीद लेकर सुरंग में उतरे जवान, खाली हाथ लौटे... रसुवा टनल में लापता लोगों की तलाश खत्म

नेपाल के रसुवागढ़ी जलविद्युत परियोजना (RHPL) की सुरंग में चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है. पिछले बुधवार सुबह भोटेकोशी नदी में आई फ्लैश फ्लड के बाद सुरंग में लोगों के फंसे होने की आशंका थी. नेपाली सेना के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम ने सुरंग के अंदर कई घंटे तक तलाशी अभियान चलाया, लेकिन किसी भी व्यक्ति का पता नहीं चला.

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नेपाली सेना के मुताबिक, सुरंग की लंबाई करीब 250 मीटर है और रेस्क्यू टीम इसमें करीब 225 मीटर तक अंदर पहुंची. टीम ने सुरंग के अंदर ड्रोन भी भेजे और अलग-अलग हिस्सों की निगरानी की. तलाशी के दौरान न तो कोई जीवित व्यक्ति मिला और न ही किसी का शव बरामद हुआ.

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सुरंग के अंदर लोगों की मौजूदगी के कोई संकेत नहीं मिलने के बाद नेपाली सेना ने अपना सर्च ऑपरेशन समाप्त कर दिया. इसके बाद रेस्क्यू टीम वापस रसुवा के धुन्चे लौट गई.

टनल में 93 लोगों के लापता होने की थी आशंका

हाइड्रोपावर कंपनी की तरफ से इस परियोजना में कुल 93 लोगों के लापता होने की जानकारी दी गई थी. इसके बाद सुरंग समेत परियोजना के अलग-अलग हिस्सों में फंसे लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा था.

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यह हादसा 26 अगस्त 2026 को उत्तरी नेपाल के रसुवा जिले और आसपास के इलाकों में आई भीषण फ्लैश फ्लड के बाद हुआ. बाढ़ के कारण ल्हेंदे खोला, भोटेकोशी और त्रिशूली नदी सिस्टम के आसपास बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ और कई इलाकों में लोग फंस गए.

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खराब मौसम की वजह से पहाड़ी इलाकों में रेस्क्यू प्रभावित

नेपाल में इस आपदा के बाद बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है. सरकार ने 19 हजार से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों और 16 हेलीकॉप्टरों को सर्च, रेस्क्यू और लोगों को सुरक्षित निकालने के काम में लगाया है. हालांकि, पहाड़ी इलाकों में खराब मौसम, बिजली की समस्या और मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण राहत और बचाव अभियान में लगातार चुनौतियां बनी हुई हैं.

अब रसुवागढ़ी हाइड्रोपावर की सुरंग में सर्च ऑपरेशन पूरा होने के बाद टीम लौट गई है. हालांकि, परियोजना में लापता बताए गए 93 लोगों को लेकर आगे की जानकारी का इंतजार है.

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