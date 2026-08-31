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अमेरिका में दो भारतीय महिलाओं की हत्या से सनसनी, सहेली पर हत्या का शक, पुलिस ने हिरासत में लिया

अमेरिका के कैलिफोर्निया में केरल की दो मलयाली महिलाओं अंजना और ऐन मैरी मैथ्यू की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस सिलसिले में पुलिस ने उनकी दोस्त अनिला को हिरासत में लिया है. क्या है ये पूरा मामला. पढ़ें कहानी.

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इस मामले में US पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में US पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

अमेरिका के कैलिफोर्निया में दो मलयाली महिलाओं की संदिग्ध हत्या का मामला सामने आया है. मृतकों की पहचान केरल के त्रिशूर की रहने वाली अंजना और तिरुवनंतपुरम की रहने वाली ऐन मैरी मैथ्यू के रूप में हुई है. इस मामले में पुलिस ने शक के आधार पर उनकी दोस्त अनिला को हिरासत में लिया है. अनिला केरल के कोट्टायम की रहने वाली बताई जा रही हैं. परिजनों का दावा है कि उन दोनों लड़कियों की हत्या उनकी दोस्त ने ही की है.

परिजनों को अंजना की मौत की जानकारी शनिवार 28 तारीख को मिली. रिश्तेदारों के मुताबिक, अंजना की मौत कथित तौर पर एक हिट एंड रन घटना में हुई, जबकि ऐन मैरी मैथ्यू अपने घर के कमरे में मृत पाई गईं. बताया जा रहा है कि ऐन मैरी के कमरे से एक चाकू भी बरामद किया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटनाक्रम को लेकर अलग-अलग पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

परिजनों के मुताबिक, अंजना, अनिला और ऐन मैरी मैथ्यू तीनों करीबी दोस्त थीं. हालांकि, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि तीनों के बीच ऐसा क्या विवाद हुआ, जिसके बाद मामला हत्या तक पहुंच गया. स्थानीय काउंसलर थ्रेसिया ने बताया कि परिवार को घटना की जानकारी दो दिन पहले मिली थी. परिवार अभी तक हत्या की वजह से अनजान है और जांच पूरी होने के बाद ही घटना के पीछे की वास्तविक वजह सामने आने की उम्मीद है.

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काउंसर के मुताबिक, ऐन मैरी अपने घर में मृत मिली थीं और घटना के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था. उनके पति उस समय घर से बाहर थे. ऐन मैरी और उनका परिवार करीब पांच साल पहले अमेरिका शिफ्ट हुआ था. परिवार के अमेरिका जाने की वजह उनके पति की नौकरी बताई गई है. अमेरिका आने के बाद ऐन मैरी के पास शुरुआत में काम करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उन्हें हाल ही में काम करने का परमिट मिला था.

परिवार के अनुसार, ऐन मैरी को पढ़ाने का काफी शौक था और परमिट मिलने के बाद उन्होंने शिक्षक के तौर पर काम शुरू किया था. पार्षद ने बताया कि अंजना, अनिला और ऐन मैरी की दोस्ती अमेरिका जाने के बाद हुई थी. वे दोस्त थीं, लेकिन उनके रिश्ते को पारिवारिक दोस्ती जैसा नहीं बताया गया है. फिलहाल परिवार यह समझ नहीं पा रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, जिसके चलते यह दर्दनाक घटना सामने आई.

इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने भी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि उन्होंने कॉन्सुलेट जनरल से बात की है और दोनों शवों को भारत वापस लाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अंतिम संस्कार से जुड़ी संस्थाओं को जरूरी दस्तावेजी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. हालांकि, चूंकि यह मामला हत्या का है, इसलिए जांच के तहत शवों को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है. ऐसी स्थिति में दोनों महिलाओं के पार्थिव शरीर को भारत लाने में कुछ और समय लग सकता है.

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अंजना करीब चार साल पहले आखिरी बार अपने परिवार के घर आई थीं. वह अपने पीछे पति और सात साल की बेटी छोड़ गई हैं. कैलिफोर्निया में हुई इस घटना ने केरल में उनके परिवार और परिचितों को गहरे सदमे में डाल दिया है. फिलहाल पुलिस की जांच के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि दोनों महिलाओं की मौत के पीछे क्या वजह थी और इस पूरे घटनाक्रम में हिरासत में ली गई अनिला की क्या भूमिका है.

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