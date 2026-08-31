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'ये सब नौटंकी है! कैमरे के सामने लंगड़ाने का दिखावा कर रहे थे इमाम उल हक? स्टुअर्ट ब्रॉड ने खोल दी सारी पोल

लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों 194 रनों की करारी शिकस्त झेलने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज इमाम उल हक का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में इमाम को लेकर कई बड़े खुलासे किए गए हैं.

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इमाम की ड्रामेबाजी पर बड़ा खुलासा (PHOTO: AP/screenshot)
इमाम की ड्रामेबाजी पर बड़ा खुलासा (PHOTO: AP/screenshot)

लॉर्ड्स टेस्ट में पाकिस्तान की शर्मनाक हार के बाद से ही टीम के खिलाड़ियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं. बाबर आजम से लेकर मोहम्मद रिजवान तक टीम के सीनियर खिलाड़ियों ने एक बार फिर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन्स को निराश करने का काम किया.

पाकिस्तान की हार के साथ ही टीम के एक खिलाड़ी को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं. दरअसल, इमाम उल हक अपनी हरकतों के कारण दिग्गजों के निशाने पर आ गए हैं. इंग्लैंड के साथ-साथ उनके खुद के देश यानी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी इमाम उल हक से खुश नहीं हैं.

इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने इमाम पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उनकी यह चोट और लंगड़ाना सिर्फ एक दिखावा है. ब्रॉड का मानना है कि इमाम अपनी गलतियों और मीडिया के तानों से बचने के लिए कैमरे के सामने ये सारा ड्रामा कर रहे हैं.

चोट के कारण हुए बाहर

दरअसल, लॉर्ड्स टेस्ट के पहले ही दिन इमाम ने फील्डिंग करते हुए दो बेहद अहम कैच टपका दिए थे. इसके तुरंत बाद ही उन्हें पिंडली में खिंचाव की शिकायत हो गई. पाकिस्तानी मेडिकल टीम ने उन्हें देखा और अगले दिन उन्हें पूरे मैच से बाहर कर दिया गया.

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फिर आया कहानी में ट्विस्ट

कहानी में असली ट्विस्ट चौथे दिन आया. इमाम हाफ पैंट पहने अपनी चोटिल पिंडली पर टेप चिपकाए लॉर्ड्स के मैदान के किनारे लंगड़ाते हुए नजर आए. वो वहां कैमरे के सामने हल्की-फुल्की प्रैक्टिस कर रहे थे. पाकिस्तान की टीम से यह खबर भी उड़ाई गई कि अगर टीम को सख्त जरूरत पड़ी तो इमाम दूसरी पारी में बैटिंग के लिए भी उतर सकते हैं.

ब्रॉड ने खोल दी सारी पोल

इमाम का यह दिखावा स्टुअर्ट ब्रॉड को बिल्कुल हजम नहीं हुआ. स्काई स्पोर्ट्स पर बातचीत के दौरान ब्रॉड ने इमाम की क्लास लगाते हुए कहा कि ये सब बस दिखावा है. शायद उन्हें मीडिया या अपने ही साथियों से काफी ताने सुनने को मिले हैं. अगर आपको प्रैक्टिस करनी ही थी तो आप इंडोर स्टेडियम में भी कर सकते थे जहां कोई आपको न देखे. इस तरह शॉर्ट्स पहनकर, पैर पर टेप लगाकर और सबके सामने लंगड़ाते हुए घूमने की क्या जरूरत थी? मैं उनकी इस हरकत से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हूं, सॉरी.

पूर्व चीफ सिलेक्टर ने भी जाहिर किया गुस्सा

इमाम की इस चोट पर सवाल इसलिए भी ज्यादा उठ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने भी एक पुराना किस्सा शेयर कर दिया है. वसीम ने बताया कि 2022 में भी इमाम ने कुछ ऐसा ही किया था. तब टीम के फिजियो ने पहले ही आकर उन्हें चेतावनी दे दी थी कि इमाम चोट का बहाना बनाने वाले हैं, जबकि तब तक खिलाड़ी या मैनेजमेंट ने कुछ नहीं कहा था. वसीम के मुताबिक कोच भी इमाम की ऐसी हरकतों को लेकर पहले शिकायत कर चुके हैं.

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पाकिस्तान का रहा शर्मनाक प्रदर्शन 

इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी के बीच पाकिस्तान टीम का प्रदर्शन भी बेहद खराब रहा. 389 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 194 रन पर सिमट गई और 194 रनों से मैच हार गई. एक समय टीम का स्कोर 14 रन पर 3 विकेट था. सऊद शकील (97 रन) ने जरूर संघर्ष किया, लेकिन उनके आउट होते ही पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. इमाम का खुद का फॉर्म भी खराब ही चल रहा है. लीड्स में खेले गए पहले टेस्ट में उन्होंने सिर्फ 42 और 0 रन बनाए थे और वो मैच भी पाकिस्तान हार गया था.
 

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