माला पहनते ही भरभराकर गिरा मंच, बाराबंकी में BJP राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी के स्वागत में बड़ा हादसा, Video

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी के स्वागत के दौरान अचानक बड़ा हादसा हो गया. चौपुला में स्वागत के लिए बनाए गए मंच पर हरीश द्विवेदी पहुंचे ही थे कि कार्यकर्ताओं की भीड़ भी उनके स्वागत के लिए मंच पर चढ़ गई. कार्यकर्ता उन्हें माला पहनाकर स्वागत कर रहे थे. इसी दौरान ज्यादा भार पड़ने से मंच अचानक भरभराकर नीचे गिर गया.

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मंच टूटते ही हरीश द्विवेदी समेत मंच पर मौजूद नेता और कार्यकर्ता नीचे जा गिरे. कुछ ही सेकंड में स्वागत का माहौल अफरा-तफरी में बदल गया. आसपास मौजूद कार्यकर्ता तुरंत मदद के लिए दौड़े. हालांकि राहत की बात यह रही कि हरीश द्विवेदी को कोई गंभीर चोट नहीं आई. हादसे में करीब तीन कार्यकर्ताओं को मामूली चोटें आई हैं.

माला पहनाते ही भरभराकर गिरा मंच

बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 12 बजकर 25 मिनट पर हरीश द्विवेदी चौपुला स्थित स्वागत मंच पर पहुंचे थे. उनके पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं के साथ उनका स्वागत शुरू कर दिया. मंच पर पहले से मौजूद लोगों के अलावा कई कार्यकर्ता भी उनके साथ ऊपर पहुंच गए.

माला पहनाने और स्वागत का सिलसिला चल ही रहा था कि अचानक मंच गिर गया. मंच के टूटते ही उस पर खड़े लोग संभल नहीं पाए और नीचे जा गिर गए. घटना इतनी अचानक हुई कि वहां मौजूद लोगों को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला.

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मंच गिरने के बाद कुछ देर तक मौके पर अफरा-तफरी रही. कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को संभाला. हरीश द्विवेदी को भी मौके से सुरक्षित बाहर निकाला गया. जानकारी के मुताबिक तीन कार्यकर्ताओं को मामूली चोटें आई हैं.

हादसे के बाद भी नहीं रुका स्वागत

मंच टूटने के बाद भी हरीश द्विवेदी ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया. उन्होंने अपना निर्धारित कार्यक्रम जारी रखा और वहां से रवाना हो गए. हादसे के बावजूद कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ और स्वागत कार्यक्रम चलता रहा.

दरअसल, हरीश द्विवेदी के पहली बार बाराबंकी पहुंचने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़े स्तर पर स्वागत की तैयारी की थी. रामसनेहीघाट से लेकर चौपुला तक कई जगह स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए गए थे. रास्ते में कहीं फूल-मालाओं से स्वागत हुआ तो कहीं पुष्पवर्षा कर उनका अभिनंदन किया गया.

150 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे

हरीश द्विवेदी करीब 150 गाड़ियों के काफिले के साथ बाराबंकी पहुंचे. उनके काफिले के पहुंचने पर जगह-जगह बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे. कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया और बीजेपी के नारे लगाए.

इससे पहले रामसनेहीघाट के भीटारिया बाईपास पर खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री सतीश चंद्र शर्मा की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हरीश द्विवेदी का स्वागत किया. यहां भी कार्यकर्ताओं ने पुष्पवर्षा कर उनका अभिनंदन किया.

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इसके बाद काफिला आगे बढ़ा और रामसनेहीघाट से चौपुला तक अलग-अलग स्थानों पर स्वागत का सिलसिला जारी रहा. कार्यकर्ताओं में अपने नवनियुक्त राष्ट्रीय महामंत्री के स्वागत को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया.

चौपुला में स्वागत के दौरान हुआ हादसा

चौपुला पहुंचने पर हरीश द्विवेदी के स्वागत के लिए मंच तैयार किया गया था. जैसे ही वह मंच पर पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला पहनानी शुरू कर दी. इसी दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मंच पर चढ़ गए.

मंच पर लोगों की संख्या बढ़ने के साथ ही उस पर भार भी बढ़ गया. अचानक मंच टूट गया और वहां मौजूद सभी लोग नीचे गिर गए. हादसे के बाद मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं में हलचल मच गई. हालांकि किसी बड़े नुकसान की जानकारी नहीं है.

हरीश द्विवेदी को गंभीर चोट नहीं आई और वह बाद में कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपने कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए. तीन कार्यकर्ताओं को मामूली चोटें आने की जानकारी है.

कौन-कौन रहा मौजूद

स्वागत कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष भुल्लन वर्मा, अरविंद मौर्य, डॉ. राम कुमारी मौर्य, केपी तिवारी और हरगोविन्द सिंह समेत बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. बाराबंकी में हरीश द्विवेदी के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं ने रामसनेहीघाट से चौपुला तक कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए.

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150 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री का जगह-जगह फूल-मालाओं और पुष्पवर्षा से स्वागत किया गया. हालांकि चौपुला में स्वागत के दौरान मंच टूटने की घटना ने कुछ देर के लिए पूरे कार्यक्रम का माहौल बदल दिया. राहत की बात रही कि हरीश द्विवेदी सुरक्षित रहे और घायल हुए कार्यकर्ताओं को मामूली चोटें आईं.



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