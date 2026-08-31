scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

11 सब्जेक्ट में फेल, 8 हजार महीने की सैलरी से 50 लाख की इनकम, इंजीनियर ने ऐसे बदला अपना करियर

एक रेडिट यूजर ने बताया कि करियर में मिली असफलताएं, कम सैलरी या गलत फैसले किसी के पूरे करियर को तय नहीं करते. सही दिशा में लगातार मेहनत और सीखने से करियर में आगे बढ़ा जा सकता है. 

Advertisement
X
8 हजार से 50 लाख के पैकेज तक कैसे पहुंचा इंजीनियर?
8 हजार से 50 लाख के पैकेज तक कैसे पहुंचा इंजीनियर?

हर किसी के करियर की कहानी अलग होती है. कई बार लोग कम मेहनत करके भी सफल हो जाते हैं, तो कई बार लोग ज्यादा मेहनत करके भी पीछे रह जाते हैं. सोशल मीडिया रेडिट पर एक यूजर ने अपने करियर की जर्नी को शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने एक टियर-3 कॉलेज से 11 बैकलॉग के साथ स्नातक की डिग्री हासिल की और अब वे अमेरिका स्थित एक कंपनी में लगभग 50 लाख के पैकेज के साथ सीनियर इंजीनियर बन गए हैं. 

इंजीनियर ने आगे बताया कि उन्होंने  टियर-3 कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और अंतिम वर्ष तक उनके 11 विषय बाकी थे. इसके बावजूद उन्होंने अपने खराब शैक्षणिक रिकॉर्ड को करियर में रुकावट नहीं बनने दिया. उन्होंने नौकरी के साथ इंडस्ट्री का अनुभव हासिल किया और अपनी बाकी परीक्षाएं पास करने पर ध्यान दिया.

6 बैकलॉग किया क्लियर 

सम्बंधित ख़बरें

Maharashtra-Delhi SIR Draft list
महाराष्ट्र-दिल्ली में SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, लाखों नाम कटे
जयपुर में फिर बिजली की वजह से लेट शुरू हुई परीक्षा.
AIIMS CRE-5 री-एग्जाम में फिर सर्वर ठप, देरी से शुरू हुआ पेपर
दोस्त कमा रहे 5 लाख रुपये.
न कोई ऑफिस, न कोई स्टार्टअप! फिर भी कर रहे हैं 5 लाख की कमाई
NEET PG परीक्षा में चली गई बिजली, जांच के लिए समिति गठित.
जयपुर के दो केंद्रों पर बिजली गुल, जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन
लंदन में रहने के लिए दिल्ली में छोड़ दिया 50 लाख का पैकेज.
₹50 लाख की नौकरी छोड़ लंदन में ₹12 लाख का ऑफर क्यों चुना?

पोस्ट में उन्होंने बताया कि अपने आखिरी सेमेस्टर में उन्होंने छह बैकलॉग क्लियर किए. ग्रेजुएशन के बाद लखनऊ के एक छोटे स्टार्टअप में एम्बेडेड डेवलपर की नौकरी शुरू की, जहां उन्हें 8,000 रुपये प्रति महीने की सैलरी मिलती थी. 
उन्होंने बताया कि उस समय उनका फोकस पैसे से ज्यादा अनुभव और नई चीजें सीखने पर था. नौकरी के साथ उन्होंने बाकी परीक्षाओं की तैयारी भी जारी रखी. करीब छह महीने में उन्होंने अपनी बची हुई पांचों परीक्षाएं पास कर लीं और 2022 में आखिरकार अपनी डिग्री पूरी कर ली. 

Advertisement

The Reddit post.

एम्बेडेड सिस्टम से मिला अनुभव 

स्टार्टअप में अपने 11 महीनों के दौरान  उन्होंने एम्बेडेड सिस्टम पर काम किया जिसमें डिवाइस ड्राइवर, योक्टो, कस्टमाइज्ड ओएस डेवलपमेंट और डिवाइस फ्लैशिंग शामिल हैं. अपने करियर का पहला बड़ा बदलाव करते हुए वे हैदराबाद की एक प्रतिष्ठित कंपनी में चले गए, जहां उन्हें सालाना लगभग 6 लाख रुपये मिलते थे. उन्हें एम्बेडेड सिस्टम की भूमिका के लिए रखा गया था, लेकिन प्रोजेक्ट और क्लाइंट की जरूरतों के चलते बाद में उन्होंने साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया. हालांकि, इस दौरान भी उनकी दिलचस्पी एम्बेडेड सिस्टम और लिनक्स में बनी रही. 

बदलाव और बड़े अवसर 

अपने करियर में बदलाव के लिए वह बेंगलुरु चले गए और टीवी व गेमिंग कंसोल के क्षेत्र में काम करने वाली बड़ी ग्लोबल टेक कंपनी में करीब 8 लाख रुपये सालाना के पैकेज पर नौकरी शुरू की. अगले साढ़े तीन साल तक उन्होंने लगातार नई चीजें सीखीं और इंजीनियरिंग से जुड़ी समस्याओं पर काम किया.

अनुभव और सैलरी बढ़ने के साथ उनका पैकेज बढ़कर करीब 12 लाख रुपये सालाना हो गया. इसके बाद वह हैदराबाद लौटे और एक भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी के जरिए एक कोरियाई ऑटोमोबाइल कंपनी में करीब 20 लाख रुपये सालाना के पैकेज पर काम करने लगे.

Advertisement

कुछ महीनों बाद उन्हें लगा कि इस नौकरी में तकनीकी रूप से ज्यादा सीखने का मौका नहीं मिल रहा है. इसलिए सिर्फ चार महीने बाद उन्होंने नौकरी बदलने का फैसला किया. इसके बाद उन्होंने एक अमेरिकी कंपनी में सीनियर इंजीनियर के रूप में नौकरी शुरू की, जहां उनका सालाना पैकेज करीब 50 लाख रुपये था. 

इंजीनियर ने पोस्ट में लिखा कि जब वह पीछे देखते हैं, तो करियर में मिली शैक्षणिक असफलताएं, कम शुरुआती सैलरी या गलत करियर फैसले किसी के भविष्य को तय नहीं करते. आपकी शुरुआत यह तय नहीं करती कि आपकी मंजिल क्या होगी. जीवन में सीखते रहने, मेहनत करने, सोच-समझकर जोखिम लेने और लगातार खुद को बेहतर बनाने के महत्व पर जोर दिया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'ये सब नौटंकी है! कैमरे के सामने लंगड़ाने का दिखावा कर रहे थे इमाम उल हक? स्टुअर्ट ब्रॉड ने खोल दी सारी पोल |
    Masoor Dal Pulao Recipe: दाल-चावल से हो गए हैं बोर? बनाएं मसूर दाल का ऐसा पुलाव, एक प्लेट से नहीं भरेगा मन |
    Shukra Rashi Parivartan 2026: शुक्र का तुला राशि में गोचर, नवंबर तक इन 4 राशियों में बनेगा धन योग |
    सूरत रेलवे स्टेशन के टी-स्टॉल में पफ खाता दिखा चूहा, वीडियो हुआ वायरल |
    20 में बेंगलुरु, 30 में अहमदाबाद... उम्र के साथ बदलता है बेस्ट शहर, दिल्ली-मुंबई लिस्ट से बाहर |
    राज ठाकरे के बेटे ने हटाई पीएम की फोटो, बोले- शिवाजी महाराज से तुलना नहीं |
    नेपाल त्रासदी से नुवाकोट में हालात बदतर, घरों की दूसरी मंजिल तक पहुंचा मलबा, देखें ग्राउंड रिपोर्ट |
    UP के कौशांबी में पटाखा गोदाम में जोरदार बलास्ट, मलबे के बीच दिखा तबाही का मंजर |
    'मिर्जापुर द मूवी' के सबसे बोल्ड सीन पर चली सेंसर की कैंची! कट को लेकर मचा बवाल |
    एयर डिफेंस के लिए डील तो इजरायल और ग्रीस के बीच हुई, टारगेट तुर्की है!
    Advertisement