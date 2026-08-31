scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

34 साल छोटी तमन्ना भाटिया को 'दूधिया बदन' कहने पर मचा था बवाल, 70 साल का एक्टर बोला- मिल्की बॉडी से दिक्कत नहीं

एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के लिए 'दूधिया बदन' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर अन्नू कपूर को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया था. ट्रोलिंग के बाद उन्होंने सभी हेटर्स को जवाब दिया था और ट्रोल्स की सोच पर सवाल उठाए थे. जानें...एक्टर ने आखिर क्या कहा था?

Advertisement
X
तमन्ना भाटिया पर अन्नू कपूर का विवादित बयान (Photo: Social Media)
तमन्ना भाटिया पर अन्नू कपूर का विवादित बयान (Photo: Social Media)

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अन्नू कपूर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं. एक्टर ने पिछले साल एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के लिए 'दूधिया बदन' शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसपर उन्हें काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी थी. अपने इस विवादित बयान पर उन्होंने कुछ समय पहले सफाई दी थी और उन्हें ट्रोल करने वालों की सोच पर भी सवाल उठाए थे 

 अन्नू कपूर ने क्या कहा था?

तमन्ना भाटिया के लिए 'दूधिया बदन' वाले बयान पर मचे बवाल पर अपनी सफाई देते हुए अन्नू कपूर ने ट्रोल्स को जवाब दिया. ZOOM संग बातचीत में वो बोले- भारतीयों ने 250-350 साल की गुलामी सही है ना...इसलिए अंग्रेजी में गाली दे दूं तो वो बड़ी अच्छी लग जाती है, उसमें उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन मैं हिंदी में गाली दे दूं तो उन्हें चुभ जाती है. 

सम्बंधित ख़बरें

annu Kapoor on how intimate bold scenes shoots
इंटीमेट सीन में बहका हीरो-कट बोलने पर भी नहीं रुका, एक्टर का दावा
annu kapoor
न्यूड फोटोशूट-एडल्ट फिल्म, 70 की उम्र में इंटीमेट सीन से नहीं हिचका एक्टर, बोला- मजबूरी है
Salman Khan,Annu Kapoor
Film Wrap: स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर सलमान खान के बदले सुर, तमन्ना भाटिया पर फिर बोले अन्नू कपूर
tamanna bhatia, annu kapoor
'Milky Body चलेगा, हिंदी से दिक्कत क्यों?' अन्नू कपूर ने छेड़ी नई बहस
Annu kapoor criticizes sai pallavi casting in ramayana
'ये कैसी सीता?' साई पल्लवी पर भड़के अन्नू कपूर! फिर बोले- नितेश कौन?

अन्नू कपूर आगे बोले थे- गुलामों की औलाद हैं ना. गुलामी अभी चित्त से गई नहीं है. 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, जो स्वतंत्रा की प्राप्ति हुई. वो स्वतंत्रता...आप समझ लो. एक तरह की पॉलिटिकल फ्रीडम मिली है. मानसिक रूप से अभी भी भारतीय गुलाम हैं. इसलिए मिल्की बॉडी कहने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. किसी स्त्री के बारे में मिल्की बॉडी कहो तो चलेगा. मैंने तो उनसे कहा था कि अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगता हूं. 

Advertisement

तमन्ना पर अन्नू कपूर का तंज

तमन्ना भाटिया पर आगे तंज कसते हुए अन्नू कपूर ने कहा था- वो कहां हैं? स्वस्थ हैं..मस्त हैं ना. भगवान उन्हें सदा सुहागन रखे. अन्नू कपूर की इस बात पर होस्ट ने उन्हें याद दिलाया कि तमन्ना मैरिड नहीं हैं. इसपर उन्होंने कहा- सदा सुहागन का मतलब है कि भगवान उन्हें अच्छा और स्वस्थ रखे. सुहागन काट दीजिएगा, सदा सौभाग्यवती भव.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि पिछले साल अन्नू कपूर से एक पॉडकास्ट में तमन्ना भाटिया को लेकर सवाल किया गया था. उनसे पूछा गया था कि क्या उन्हें तमन्ना पसंद हैं? इसपर उन्होंने कहा था- आहा, माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है. अन्नू कपूर के इस बयान पर काफी बवाल मचा था. उन्हें काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी थी. इसपर उन्होंने अब सफाई दी है. उनका कहना है कि दूधिया बदन कहने से लोगों को प्रॉब्लम है, लेकिन  मिल्की बॉडी कहने पर कोई ऐतराज नहीं है. वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है?
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    11 सब्जेक्ट में फेल, 8 हजार महीने की सैलरी से 50 लाख की इनकम, इंजीनियर ने ऐसे बदला अपना करियर |
    'ये सब नौटंकी है! कैमरे के सामने लंगड़ाने का दिखावा कर रहे थे इमाम उल हक? स्टुअर्ट ब्रॉड ने खोल दी सारी पोल |
    Masoor Dal Pulao Recipe: दाल-चावल से हो गए हैं बोर? बनाएं मसूर दाल का ऐसा पुलाव, एक प्लेट से नहीं भरेगा मन |
    Shukra Rashi Parivartan 2026: शुक्र का तुला राशि में गोचर, नवंबर तक इन 4 राशियों में बनेगा धन योग |
    सूरत रेलवे स्टेशन के टी-स्टॉल में पफ खाता दिखा चूहा, वीडियो हुआ वायरल |
    20 में बेंगलुरु, 30 में अहमदाबाद... उम्र के साथ बदलता है बेस्ट शहर, दिल्ली-मुंबई लिस्ट से बाहर |
    राज ठाकरे के बेटे ने हटाई पीएम की फोटो, बोले- शिवाजी महाराज से तुलना नहीं |
    नेपाल त्रासदी से नुवाकोट में हालात बदतर, घरों की दूसरी मंजिल तक पहुंचा मलबा, देखें ग्राउंड रिपोर्ट |
    UP के कौशांबी में पटाखा गोदाम में जोरदार बलास्ट, मलबे के बीच दिखा तबाही का मंजर |
    'मिर्जापुर द मूवी' के सबसे बोल्ड सीन पर चली सेंसर की कैंची! कट को लेकर मचा बवाल
    Advertisement