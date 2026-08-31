34 साल छोटी तमन्ना भाटिया को 'दूधिया बदन' कहने पर मचा था बवाल, 70 साल का एक्टर बोला- मिल्की बॉडी से दिक्कत नहीं

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अन्नू कपूर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं. एक्टर ने पिछले साल एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के लिए 'दूधिया बदन' शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसपर उन्हें काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी थी. अपने इस विवादित बयान पर उन्होंने कुछ समय पहले सफाई दी थी और उन्हें ट्रोल करने वालों की सोच पर भी सवाल उठाए थे

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अन्नू कपूर ने क्या कहा था?

तमन्ना भाटिया के लिए 'दूधिया बदन' वाले बयान पर मचे बवाल पर अपनी सफाई देते हुए अन्नू कपूर ने ट्रोल्स को जवाब दिया. ZOOM संग बातचीत में वो बोले- भारतीयों ने 250-350 साल की गुलामी सही है ना...इसलिए अंग्रेजी में गाली दे दूं तो वो बड़ी अच्छी लग जाती है, उसमें उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन मैं हिंदी में गाली दे दूं तो उन्हें चुभ जाती है.

अन्नू कपूर आगे बोले थे- गुलामों की औलाद हैं ना. गुलामी अभी चित्त से गई नहीं है. 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, जो स्वतंत्रा की प्राप्ति हुई. वो स्वतंत्रता...आप समझ लो. एक तरह की पॉलिटिकल फ्रीडम मिली है. मानसिक रूप से अभी भी भारतीय गुलाम हैं. इसलिए मिल्की बॉडी कहने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. किसी स्त्री के बारे में मिल्की बॉडी कहो तो चलेगा. मैंने तो उनसे कहा था कि अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगता हूं.

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तमन्ना पर अन्नू कपूर का तंज

तमन्ना भाटिया पर आगे तंज कसते हुए अन्नू कपूर ने कहा था- वो कहां हैं? स्वस्थ हैं..मस्त हैं ना. भगवान उन्हें सदा सुहागन रखे. अन्नू कपूर की इस बात पर होस्ट ने उन्हें याद दिलाया कि तमन्ना मैरिड नहीं हैं. इसपर उन्होंने कहा- सदा सुहागन का मतलब है कि भगवान उन्हें अच्छा और स्वस्थ रखे. सुहागन काट दीजिएगा, सदा सौभाग्यवती भव.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि पिछले साल अन्नू कपूर से एक पॉडकास्ट में तमन्ना भाटिया को लेकर सवाल किया गया था. उनसे पूछा गया था कि क्या उन्हें तमन्ना पसंद हैं? इसपर उन्होंने कहा था- आहा, माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है. अन्नू कपूर के इस बयान पर काफी बवाल मचा था. उन्हें काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी थी. इसपर उन्होंने अब सफाई दी है. उनका कहना है कि दूधिया बदन कहने से लोगों को प्रॉब्लम है, लेकिन मिल्की बॉडी कहने पर कोई ऐतराज नहीं है. वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है?



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