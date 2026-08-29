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पति, पत्नी, प्रेमिका और एक्स बॉयफ्रेंड... एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ये कहानी सुनकर पुलिस भी हैरान

भोपाल में पति का अफेयर एक महिला की जिंदगी पर भारी पड़ गया. पति की प्रेमिका ने अपने पुराने बॉयफ्रेंड को बुलाया और महिला की जिंदगी खत्म कर दी. पुलिस का कहना है कि प्रेमिका को पसंद नहीं था कि महिला अपने पति के साथ रहे. इसलिए उसने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली.

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प्रेमिका ने पुराने आशिक संग मिलकर रची साजिश. (Photo: Screengrab)
प्रेमिका ने पुराने आशिक संग मिलकर रची साजिश. (Photo: Screengrab)

ये कहानी मध्य प्रदेश के भोपाल की है. 23 अगस्त को एक व्यक्ति पुलिस के पास पहुंचता है. बताता है कि उसकी पत्नी गायब है. पुलिस गुमशुदगी दर्ज करती है. तलाश शुरू होती है. घरवालों से पूछताछ होती है. आसपास देखा जाता है. चार दिन तक कोई खबर नहीं मिलती. फिर 27 अगस्त को एक खंडहर मकान से एक महिला की लाश मिलती है.

महिला की पहचान होती है- राखी रैकवार. अब पुलिस के सामने सवाल था कि राखी की मौत कैसे हुई और उसे किसने मारा? जांच आगे बढ़ी तो कहानी रिश्तों की ऐसी उलझन तक पहुंची, जहां प्रेम संबंध, पुराने रिश्ते और जलन सब एक-दूसरे में उलझे हुए थे.

पुलिस के मुताबिक, राखी के पति मोनू रैकवार की प्रेमिका शशि रैकवार को राखी का उसके पति के साथ रहना पसंद नहीं था. कथित तौर पर यही नाराजगी धीरे-धीरे एक साजिश में बदल गई. इस साजिश में शशि ने अपने पुराने प्रेमी नरेंद्र को शामिल किया. फिर जो हुआ, उसकी कहानी पुलिस की जांच में सामने आई.

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23 अगस्त की सुबह... भोपाल के रातीबड़ थाना क्षेत्र का गोरेगांव. पुलिस के मुताबिक, 23 अगस्त को मोनू रैकवार काम पर चला गया था. घर में राखी और शशि थीं. इसी दौरान शशि ने कथित तौर पर अपने पुराने आशिक नरेंद्र को बुलाया. नरेंद्र घर पहुंचा. इसके बाद दोनों ने राखी को रास्ते से हटाने की साजिश को अंजाम दिया.

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पुलिस का कहना है कि शशि ने राखी का मुंह दबाया और नरेंद्र ने उसका गला दबा दिया. इसके बाद दुपट्टे से गले पर गांठ कस दी गई. कुछ ही देर में राखी की जिंदगी खत्म हो गई. अब सामने एक और मुश्किल थी कि लाश को कहां रखा जाए?

यह भी पढ़ें: शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेमिका को ले गया जंगल, कपड़े उतारते ही कर दी हत्या... सहारनपुर में खौफनाक हत्याकांड

पुलिस के मुताबिक, हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने राखी के शव को चादर से ढक दिया. फिर घर के पास बने एक खंडहर मकान में शव छिपा दिया गया. एक ऐसी जगह, जहां शायद किसी की नजर आसानी से न पड़े. इसके बाद नरेंद्र वहां से निकल गया. पुलिस के मुताबिक, वह फरार होकर इटारसी पहुंच गया. इधर घरवालों को राखी के गायब होने की चिंता सताने लगी.

23 अगस्त को ही उसके पति मोनू ने पुलिस को गुमशुदगी की सूचना दी. पुलिस ने तलाश शुरू कर दी. लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस महिला को पुलिस ढूंढ रही है, उसकी लाश उसी इलाके के एक खंडहर में पड़ी है.

27 अगस्त को गोरेगांव के एक खंडहर मकान से राखी की लाश मिली. इसके बाद रातीबड़ पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की. अब पुलिस के सामने कई सवाल थे. राखी को किसने मारा? हत्या क्यों हुई? शव खंडहर तक कैसे पहुंचा? और सबसे जरूरी कि हत्या के पीछे कौन था? पुलिस टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया. आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई. आने-जाने वाले लोगों और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटाई गई. इसके साथ ही तकनीकी साक्ष्यों की मदद ली गई. और यहीं से जांच की दिशा बदलने लगी.

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जांच के दौरान पुलिस ने राखी के पति की प्रेमिका शशि रैकवार से भी पूछताछ की. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में शशि पर शक गहराता गया. फिर पुलिस का दावा है कि शशि ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने अपने पुराने दोस्त नरेंद्र के साथ मिलकर राखी की हत्या की थी. पुलिस के मुताबिक, शशि ने बताया कि उसे राखी का मोनू के साथ रहना पसंद नहीं था. यानी जिस महिला की गुमशुदगी से कहानी शुरू हुई थी, उसकी हत्या की वजह पुलिस की जांच में एक प्रेम संबंध तक पहुंच गई.

एक आरोपी भोपाल में, दूसरा इटारसी में

पुलिस ने शशि रैकवार को उसके घर से हिरासत में लिया. दूसरी तरफ नरेंद्र की तलाश शुरू हुई. पुलिस को पता चला कि वह इटारसी पहुंच चुका है. इसके बाद पुलिस ने नरेंद्र को इटारसी से पकड़ लिया. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया गया. एसीपी अंकिता खातरकर ने बताया कि 27 अगस्त को रातीबड़ स्थित गोरेगांव में एक महिला की लाश मिली थी. महिला की गुमशुदमी की शिकायत उसके पति ने 23 अगस्त को दर्ज कराई थी. 27 अगस्त को लाश मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की. पुलिस ने जांच के दौरान पति की प्रेमिका से भी पूछताछ की. इसमें उसकी प्रेमिका ने बताया कि मैंने अपने दोस्त नरेंद्र के साथ मिलकर राखी की हत्या की है. उसको पसंद नहीं था कि वो पति के साथ रहे. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.

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