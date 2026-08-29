Mughlai Shahi Moong Dal Recipe: हरी मूंग से शाही अंदाज में बनाएं मुगलई दाल, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी
Mughlai Shahi Moong Dal Recipe: अगर आपको लगता है कि हरी मूंग की दाल सिर्फ हेल्दी होती है और इसका स्वाद उतना खास नहीं होता तो एक बार मुगलई स्टाइल शाही हरी मूंग दाल जरूर ट्राई करें. यह दाल मसालों, दही और फ्रेश क्रीम के साथ तैयार की जाती है, जिससे इसका स्वाद काफी टेस्टी हो जाता है.
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घर पर बनाएं मुगलई स्टाइल शाही हरी मूंग दाल (Photo-ITG)
Mughlai Shahi Moong Dal Recipe: हरी मूंग की दाल सेहत के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है लेकिन कई लोगों को इसका स्वाद पसंद नहीं आता. लेकिन आज हम आपको मुगलई स्टाइल शाही मूंग दाल की रेसिपी बताएंगे, जिसका इतना लाजवाब होगा कि एक बार खाने के बाद आप इसे बार-बार बनाना पसंद करेंगे.
दही, साबुत मसालों, फ्रेश क्रीम और खास तड़के से तैयार यह रेसिपी दाल का स्वाद काफी बढ़ा देती है. इसकी खुशबू और क्रीमी टेक्सचर इसे एक शाही डिश बना देते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और लंच या डिनर में चावल, जीरा राइस, नान या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं.
शाही हरी मूंग दाल बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है?
दाल के लिए
1 कप साबुत हरी मूंग दाल
4 हरी इलायची
2 बड़ी इलायची
1 दालचीनी
2 तेज पत्ते
2-3 लौंग
3-4 साबुत काली मिर्च
स्वादानुसार नमक
जरूरत के अनुसार पानी
तड़के के लिए
2 चम्मच घी
1 चम्मच जीरा
2 प्याज (बारीक कटे हुए)
½ चम्मच लहसुन (कटा या पेस्ट)
1 इंच अदरक
2 हरी मिर्च
चुटकीभर हींग
½ चम्मच हल्दी पाउडर
2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर
2 चम्मच धनिया पाउडर
½ कप फेंटा हुआ दही
जरूरत के अनुसार पानी
2-3 चम्मच फ्रेश क्रीम
½ चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी
हरा धनिया
शाही हरी मूंग दाल घर पर बनाएं कैसे?
शाही हरी मूंग दाल बनाने के लिए सबसे पहले साबुत हरी मूंग दाल को अच्छी तरह धो लें और 8 घंटे के लिए पानी में भिगो दें.
इसके बाद हरी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता, लौंग और साबुत काली मिर्च को एक साफ सूती कपड़े में बांधकर पोटली बना लें. अब कुकर में भीगी हुई दाल, मसालों की पोटली, नमक और जरूरत के अनुसार पानी डालें. दाल को 3 सीटी आने तक पकाएं. ध्यान रखें कि दाल अच्छी तरह पक जाए लेकिन उसके दाने टूटें नहीं.
अब एक कड़ाही में थोड़ा तेल और घी गर्म करें. इसमें जीरा डालें. फिर कटे हुए प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें. इसके बाद लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालकर कुछ देर पकाएं.
अब इसमें हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालें. थोड़ा-सा पानी डालकर मसालों को 3-4 मिनट तक अच्छी तरह भून लें. फिर फेंटा हुआ दही और नमक डालें. लगातार चलाते हुए तब तक पकाएं, जब तक मसालों से तेल अलग न होने लगे.
इसके बाद उबली हुई मूंग दाल डालकर अच्छी तरह मिला लें. अगर दाल ज्यादा गाढ़ी लगे, तो थोड़ा पानी मिलाकर अपनी पसंद के अनुसार इसकी कंसिस्टेंसी कर लें.
आखिर में फ्रेश क्रीम, भुनी हुई कसूरी मेथी और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिला दें. कुछ मिनट पकाने के बाद गैस बंद कर दें.
गरमा-गरम मुगलई स्टाइल शाही हरी मूंग दाल को चावल, जीरा राइस, नान या रोटी के साथ परोसें और इसके शानदार स्वाद का आनंद लें.