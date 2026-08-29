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Vastu Upay: इन जगहों पर खाना खाने से बचें, हो जाएंगे कंगाल!

Vastu Upay: घर में खाना खाते समय वास्तु के कुछ नियमों का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है. जानें किन जगहों पर बैठकर भोजन करने से बचना चाहिए और इसका घर की सुख-समृद्धि पर क्या असर पड़ सकता है.

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र में खाना खाते समय वास्तु के कुछ नियमों का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है
र में खाना खाते समय वास्तु के कुछ नियमों का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है

Vastu Tips: खाना सिर्फ हमारी भूख मिटाने का जरिया नहीं है, बल्कि वास्तु शास्त्र में भोजन को घर की सुख-समृद्धि से भी जोड़कर देखा गया है.मान्यता है कि भोजन करते समय जगह और आसपास के माहौल का भी ध्यान रखना चाहिए.अक्सर लोग सुविधा के लिए बेड पर, दरवाजे के पास या घर की किसी भी खाली जगह पर बैठकर खाना शुरू कर देते हैं.हालांकि वास्तु के अनुसार कुछ जगहों पर बैठकर भोजन करने से बचना चाहिए.कहा जाता है कि ऐसी जगहों पर खाना खाने से घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है.

आइए जानते हैं घर की किन जगहों पर बैठकर खाना खाने से बचना चाहिए-

बेड पर बैठकर न खाएं खाना

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आजकल कई लोगों को बेड पर बैठकर खाना खाने की आदत होती है.खासकर टीवी या मोबाइल देखते हुए लोग बिस्तर पर ही भोजन कर लेते हैं.वास्तु मान्यता के अनुसार ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता.कहा जाता है कि इससे घर में नकारात्मकता बढ़ सकती है, मानसिक शांति भी प्रभावित हो सकती है.इसके अलावा खाने के टुकड़े बिस्तर पर गिरने से साफ-सफाई से जुड़ी परेशानी भी हो सकती है.

मुख्य दरवाजे के पास न करें भोजन

घर का मुख्य द्वार आने-जाने का प्रमुख स्थान होता है.वास्तु के अनुसार यहां बैठकर खाना खाने से बचना चाहिए.मान्यता है कि मुख्य द्वार के पास भोजन करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है. सुख-समृद्धि में बाधा आ सकती है.इसलिए भोजन के लिए घर में एक शांत और साफ जगह का चुनाव करना बेहतर माना जाता है.

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बाथरूम के सामने या आसपास खाना खाने से बचें

वास्तु शास्त्र में भोजन के स्थान को स्वच्छ और सकारात्मक रखने पर विशेष जोर दिया जाता है.इसलिए बाथरूम के सामने या उसके बिल्कुल पास बैठकर खाना खाने से बचने की सलाह दी जाती है.वास्तु मान्यता के अनुसार ऐसी जगह पर भोजन करने से घर का सकारात्मक वातावरण प्रभावित हो सकता है.

टूटे या गंदे बर्तनों में न खाएं

भोजन हमेशा साफ-सुथरे और सही बर्तनों में करना चाहिए.वास्तु में टूटे हुए बर्तनों को शुभ नहीं माना जाता.मान्यता है कि ऐसे बर्तनों में खाना खाने से घर की सुख-शांति और सकारात्मकता प्रभावित हो सकती है.इसलिए अगर कोई प्लेट, गिलास या कटोरी टूट गई है तो उसे इस्तेमाल करने के बजाय अलग कर देना चाहिए.

अंधेरे या कम रोशनी वाली जगह पर न खाएं

भोजन करते समय आसपास पर्याप्त रोशनी और साफ-सफाई होना जरूरी माना जाता है.वास्तु के अनुसार अंधेरे या बहुत कम रोशनी वाली जगह पर बैठकर भोजन करने से बचना चाहिए.बेहतर है कि खाना ऐसी जगह बैठकर खाया जाए जहां पर्याप्त प्राकृतिक या कृत्रिम रोशनी हो और वातावरण साफ-सुथरा हो.

कहां बैठकर खाना माना जाता है शुभ?

वास्तु से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार भोजन करते समय साफ और शांत जगह का चुनाव करना चाहिए.पहले से उपलब्ध वास्तु मान्यताओं में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भोजन करना शुभ माना जाता है.जमीन पर आराम से बैठकर भोजन करना भी पारंपरिक रूप से अच्छा माना गया है.अगर डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं तो भी बैठने की दिशा का ध्यान रखा जा सकता है.

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