मेरठ में अनोखी चोरी: बुर्का पहनी महिलाओं के साथ आई लड़की चुरा ले गई कीमती पर्शियन बिल्ली का बच्चा, वीडियो वायरल

मेरठ के रेलवे रोड थाना क्षेत्र के मछेरान इलाके में पालतू जानवरों की चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है. बुर्काधारी महिलाओं के साथ आई एक किशोरी ने घर के बाहर खेल रहे दो महीने के कीमती पर्शियन बिल्ली के बच्चे को बड़ी चालाकी से चुरा लिया. यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार काफी परेशान है, हालांकि पुलिस के पास अभी तक इस मामले में कोई भी औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.

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दरअसल, सुफियान ने मेरठ के मछेरान में पर्शियन बिल्ली पाल रखी है. रविवार दोपहर दो महीने का बिल्ली का बच्चा घर के मुख्य गेट के बाहर आ गया था. दो बुर्काधारी महिलाओं और एक किशोरी ने वहां पहुंचकर मौका देखा. किशोरी ने बिल्ली के बच्चे को उठाकर अपने स्कार्फ में छिपा लिया और फरार हो गई. काफी तलाश के बाद सीसीटीवी फुटेज से चोरी का यह मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार इस घटना की कोई शिकायत नहीं मिली है.

पालतू जानवरों पर चोरों की नजर

मेरठ में अब घरों में पाले जाने वाले पालतू जानवर भी चोरों के निशाने पर आ चुके हैं. हाल ही में सामने आए इस मामले ने लोगों को हैरान कर दिया है. पर्शियन नस्ल की बिल्लियां अपने शांत स्वभाव और बेहद खूबसूरत बनावट के कारण पहचानी जाती हैं. बाजार में इन नस्ल की बिल्लियों की कीमत काफी अधिक होती है, जिसके चलते चोर अब इनकी चोरी करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं. बिल्ली का बच्चा चोरी होने के बाद से पीड़ित परिवार लगातार उसकी तलाश में जुटा हुआ है और काफी परेशान नजर आ रहा है.

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सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई पूरी करतूत

घटना के समय बिल्ली का बच्चा जब काफी देर तक वापस नहीं लौटा, तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी. आसपास काफी तलाश करने के बाद भी जब बिल्ली के बच्चे का कोई सुराग हाथ नहीं लगा, तो परिवार ने घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरो की फुटेज खंगाली. फुटेज की जांच करने पर चोरी की यह पूरी वारदात खुलकर सामने आ गई. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से किशोरी ने चालाकी से बिल्ली के बच्चे को उठाया और अपने स्कार्फ में छिपाकर आसानी से वहां से चलती बनी.

पुलिस का बयान और वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद से इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. हालांकि, इस पूरे मामले पर सीओ कैंट संजय कुमार गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि पुलिस के पास अभी तक इस संबंध में कोई भी शिकायत या तहरीर नहीं दी गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यदि इस मामले में पीड़ित परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक शिकायत दी जाती है, तो पुलिस तुरंत पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करेगी और नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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