हाई रिफ़्रेश रेट, 50MP कैमरा और 6000mAh बैटरी, 15000 रुपये से कम के हैं ये 5 स्मार्टफोन्स

भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में 10 से 15 हजार रुपये वाला सेग्मेंट पहले जैसा नहीं रहा है. पहले इस सेग्मेंट में फीचर पैक्ड काफी स्मार्टफोन्स होते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं है. इस सेग्मेंट में कम ही स्मार्टफोन्स हैं जो पहले की तरह जबरदस्त स्पेक्स और फीचर्स के साथ आते हैं.

और पढ़ें

₹15,000 के आसपास भी ऐसे कई 5G फोन मिल रहे हैं जिनमें तेज प्रोसेसर, बड़ी बैटरी, हाई रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन और अच्छे कैमरे जैसे फीचर मिलते हैं.

1. POCO M7 Pro 5G: शानदार AMOLED डिस्प्ले के लिए

इस बजट में अच्छी स्क्रीन आपकी प्रायॉरिटी है, तो POCO M7 Pro 5G एक मजबूत विकल्प है. इसमें 6.67 इंच की Full HD+ AMOLED स्क्रीन मिलती है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. वीडियो देखने, सोशल मीडिया चलाने और वेब ब्राउजिंग के दौरान इसका डिस्प्ले अच्छा अनुभव दे सकता है.

फोन में MediaTek Dimensity 7025 Ultra प्रोसेसर दिया गया है. पीछे 50MP का मुख्य कैमरा और 2MP का सेकेंडरी कैमरा है. सेल्फी के लिए 20MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. इसकी 5,110mAh बैटरी 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है.

Flipkart पर इसके 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट को भी देखा जा सकता है, लेकिन इसकी कीमत 15 हजार रुपये से ऊपर जाती है. इस फोन की सबसे बड़ी खूबी AMOLED स्क्रीन और अच्छा ऑलराउंड पैकेज है.

Advertisement

2. iQOO Z10x: बड़ी बैटरी और अच्छी परफॉर्मेंस

iQOO Z10x उन लोगों के लिए है जिन्हें फोन की बैटरी और परफॉर्मेंस दोनों चाहिए. इसमें MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर दिया गया है. 6.72 इंच की Full HD+ स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. फोन में 6,500mAh की बड़ी बैटरी मिलती है.

कैमरे की बात करें तो पीछे 50MP और 2MP का सेटअप है, जबकि सामने 8MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. फोन Android 15 के साथ लॉन्च हुआ था और इसमें IP64 रेटिंग भी मिलती है.

इसकी सबसे बड़ी ताकत बैटरी बैकअप है. सामान्य इस्तेमाल में यह लंबे समय तक चल सकता है. लेकिन कैमरा इसका मजबूत पक्ष नहीं है. 91mobiles के रिव्यू में लो-लाइट फोटो और वीडियो क्वालिटी को कमजोर बताया गया है. सॉफ्टवेयर अपडेट का वादा भी सीमित है. इसलिए इसे कैमरा फोन समझकर न खरीदें.

ध्यान रहे कि करीब 13,700 रुपये वाली कीमत चुनिंदा वेरिएंट और ऑनलाइन डील पर निर्भर है. 8GB RAM वाले मॉडल की कीमत 15 हजार रुपये से ऊपर जा सकती है.

3. Tecno Pova 7 5G: गेमिंग और तेज परफॉर्मेंस के लिए

अगर फोन पर गेम खेलते हैं या एक साथ कई ऐप इस्तेमाल करते हैं, तो Tecno Pova 7 5G पर विचार कर सकते हैं. इसमें MediaTek Dimensity 7300 Ultimate प्रोसेसर दिया गया है. इस कीमत में यह एक दमदार चिपसेट है और रोजमर्रा के काम के साथ गेमिंग में भी अच्छा प्रदर्शन दे सकता है.

Advertisement

फोन में 6.78 इंच की Full HD+ स्क्रीन है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. इसकी 6,000mAh बैटरी 45W फास्ट चार्जिंग के साथ आती है. पीछे 50MP का कैमरा और सामने 13MP का सेल्फी कैमरा मिलता है. यह Android 15 पर बेस्ड HiOS 15 के साथ आता है.

4. Infinix Note 50x 5G+: कम कीमत में दमदार प्रोसेसर

Infinix Note 50x 5G+ उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो कम कीमत में तेज प्रोसेसर चाहते हैं. इसमें MediaTek Dimensity 7300 Ultimate चिपसेट मिलता है. इसके साथ 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट उपलब्ध है.

फोन में 6.67 इंच की स्क्रीन है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. हालांकि, यहां एक समझौता है. इसका डिस्प्ले HD+ LCD है, Full HD+ नहीं. इसलिए स्क्रीन की शार्पनेस POCO M7 Pro जैसे AMOLED फोन जितनी नहीं होगी.

इसमें 50MP का रियर कैमरा, 8MP का फ्रंट कैमरा और 5,500mAh की बैटरी मिलती है. फोन 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है. Beebom पर इस मॉडल को 4.3/5 की ग्राहक रेटिंग और 16 हजार से ज्यादा रेटिंग्स मिली हैं. Flipkart पर भी इसकी कीमत करीब 13,499 रुपये दिखाई गई है.

5. Mivi One 5G: क्लीन सॉफ्टवेयर और बड़ी बैटरी

अगर आप फोन में बहुत सारे पहले से इंस्टॉल ऐप और गैरजरूरी नोटिफिकेशन नहीं चाहते, तो Mivi One 5G को भी देख सकते हैं. इसमें Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है. फोन में 6.75 इंच की HD+ स्क्रीन है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है.

Advertisement

इसमें 50MP का मुख्य कैमरा, 8MP का फ्रंट कैमरा और 6,000mAh की बैटरी मिलती है. यह 18W चार्जिंग सपोर्ट करता है. Flipkart पर इसके 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत करीब 13,999 रुपये है. प्लेटफॉर्म पर इसे 4.1 स्टार की ग्राहक रेटिंग मिली है.

इस फोन की अच्छी बात इसका क्लीन सॉफ्टवेयर अनुभव और बैटरी है. लेकिन 18W चार्जिंग आज के समय में धीमी कही जाएगी. इसका HD+ डिस्प्ले और औसत कैमरा भी ध्यान देने वाली बातें हैं. अगर आप ज्यादा गेमिंग करते हैं या बेहतर कैमरा चाहते हैं, तो दूसरे विकल्पों पर नजर डालें.

---- समाप्त ----